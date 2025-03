Am Personal hängt bei Gundelfingens Reserve fast alles

Das letzte Spiel des Jahres 2024 war die Partie zwischen der U23 des FC Gundelfingen und der SSV Dillingen (3:3) – und das erste nach der Winterpause ist gleich das Wiedersehen. Am Samstag (15 Uhr) geht das Nachholspiel der Kreisliga West im Dillinger Donaustadion über die Bühne. Im Frühjahrscheck gehen wir der Frage nach, wie sich die Gundelfinger darauf sowie auf die komplette Restsaison vorbereitet haben.

Soll & Haben: Nach dem vermeidbaren Bezirksliga-Abstieg vergangenen Sommer war die Unsicherheit bei den Gärtnerstädtern groß. Wie haben sie den personellen Umbruch verkraftet? Hat der Abstieg Spuren hinterlassen? Zumindest beim Blick auf die Tabelle lässt sich sagen, dass die älteste Ausbildungsmannschaft der Grün-Weißen richtig gut drauf war. Punktgleich mit dem Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen überwinterten die Grün-Weißen, sammelten in 14 Partien 29 Punkte und kassierten nur eine Niederlage. „Wobei die umso ärgerlicher war, weil wir beim 0:3 gegen Türk Gücü so schlecht aufgestellt waren wie in keinem anderen Spiel. Sogar ich musste da auflaufen“, blickt Trainer Peter Stegner zurück. Ansonsten haben seine Schützlinge die Erwartungen vollauf erfüllt, liegen sogar über dem Soll.

Keine Gundelfinger Neuzugänge im Winter

Hin & weg: Für den Spielerkader gab es im Winter keine Neuzugänge, „obwohl uns zwei, drei Leute mehr ganz guttäten“, räumt Stegner ein. Verlassen hat den FCG Sommerneuzugang Valon Mehani (ASV Heidenheim), der nur sporadisch zur Verfügung stand.

Team & Chef: Stegner geht in seine letzten Monate als U23-Coach. „Nach vier Jahren ist Zeit, dass sich mal wieder was ändert. Sowohl für mich wie auch für die Spieler“, so der 39-Jährige, der mit keinem anderen Verein verhandelt hat und durchblicken lässt, dass seine weitere Zukunft durchaus beim FCG liegen könnte. Wenn auch in anderer Funktion, etwa als Unterstützer von Koordinator Florian Strehle. Mit dem aktuellen U19-Coach Peter Matkey steht der Nachfolger fest. Seit dem Winter ist Markus Schirmer als neuer Co-Trainer an Bord, der beispielsweise beim TSV Wasserburg, der SpVgg Gundremmingen, der SpVgg Krumbach und zuletzt der SG Bächingen/Medlingen schon als Chef tätig war. Die Zusammenarbeit ist vorerst bis Sommer befristet. Ansonsten ist alles beim Alten.

Gundelfingens U23-Kader ist klein

Glücks- und Sorgenkinder: Kopfzerbrechen bereitet nur der kleine Kader. „Da kann uns auch das Landesliga-Team derzeit nur bedingt helfen“, weiß Stegner. Auf der positiven Seite sieht er Noah Sailer, der zu Saisonbeginn bei der Landesliga aushelfen musste, dann verletzt fehlte und nun richtig gut in Schwung gekommen ist. So gut, dass er im Sommer dauerhaft in die Erste „hochgestuft“ wird.

Test und Taktik: Weil zwei Gegner absagen mussten, fanden nur die Spiele gegen die Bezirksligisten FC Günzburg (2:2) und SV Ringingen (4:1) statt. Stegner setzt wie in diesen Partien weiter auf die Viererkette, davor gibt es mehrere Varianten – je nach Personalsituation.

Start & Ziel: Nach der Partie in Dillingen stehen die Schlagerspiele beim SC Bubesheim, gegen die SpVgg Wiesenbach und bei Türk Gücü Lauingen an. „Wenn wir da gut starten, ist alles drin“, so Stegner, der den Wiederaufstieg durchaus als Ziel formuliert.

Prognose: Das „Fohlenteam“ des FCG hat in der Kreisliga durchaus überzeugt. Bleibt es von langfristigen Ausfällen verschont, ist sogar der Titel drin.