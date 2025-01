Der FC Gundelfingen legt wieder los

Ruhe war bei den Landesliga-Fußballern des FC Gundelfingen in den vergangenen Wochen angesagt. Nach dem turbulenten (Hochwasser-)Sommer 2024 und der ausgefallenen Pause hatten die Grün-Weißen endlich mal Zeit, so richtig zu erholen. Wenn Training angesagt war, dann nur individuell. Cheftrainer Thomas Rudolph und Spielertrainer Simon Schröttle hatten Hausaufgaben in Form von Laufeinheiten verteilt. Nun aber rollt der Ball wieder, das Mannschaftstraining hat begonnen.

Kunstrasen in Gundelfingen

Dabei können die Gundelfinger den mittlerweile bespielbaren neuen Kunstrasenplatz am Schwabenstadion nutzen, der seine „Feuertaufe“ mit den ersten Juniorenspielen bereits hinter sich hat. Das Landesliga-Team wird erstmals am 8. Februar (11.30 Uhr) darauf spielen, wenn der Bezirksligist TSV Haunstetten zum Testspiel in der Gärtnerstadt antritt. Die Trainer Rudolph und Schröttle haben noch vier weitere Probeläufe mit ihren Schützlingen geplant. Ebenfalls auf Kunstrasen spielt der FCG am 12. Februar (19 Uhr) beim Bezirksligisten TSV Gersthofen, am 15. Februar (13. Uhr) beim Bayernligisten FC Memmingen sowie am 23. Februar (15 Uhr) zuhause gegen den Landesliga-Konkurrenten TSV Aindling. Am 1. März (14 Uhr) ist ein weiteres Heimspiel gegen den württembergischen Verbandsligisten SF Dorfmerkingen vorgesehen, wobei diese Partie auf Rasen über die Bühne gehen soll. Denn der erste Landesliga-Auftritt des Jahres gegen den FC Kempten wird am 8. März sicher im Schwabenstadion ausgetragen werden. Sofern das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht.

Von Gundelfingen in die Niederlande

Nicht dabei sein wird dann Felix Hafner. Beim offensiven Mittelfeldspieler hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, das kommende Jahr in den Niederlanden verbringen zu können. „Das tut uns sportlich sehr weh“, verrät der Sportliche Leiter Stefan Kerle, der offenlässt, ob die Gundelfinger darauf noch reagieren. Bis Montag haben die Grün-Weißen noch die Möglichkeit, einen Neuzugang zu verpflichten, danach ist das Transferfenster für diese Saison im Prinzip geschlossen. Lediglich Amateurfußballer, die vertragslos sind und mehr als sechs Monate nicht mehr gespielt haben, können dann noch Spielrecht bekommen.

Letzteres trifft auf Jeremias Seibold nicht zu, der war die vergangenen Monate beim FCG nahezu immer am Ball. Nur eine gebrochene Nase konnte den 21-Jährigen kurzzeitig stoppen. Wenn der Mittelfeldspieler auf dem Platz steht, dann überzeugt er. Was die Trainer, Teamkollegen und Fans ebenso sehen, denn sie wählten Seibold noch vor den Routiniers Elias Weichler und David Anzenhofer zum FCG-Spieler des Jahres 2024.

Eindeutig war die Wahl bei der U23. Dort entschied Torjäger Johannes Hauf das Votum klar für sich, Torhüter Fabian Karg und Sturmpartner Neo Fähnle folgen auf den Plätzen. Für sie steht mit dem Gundelfinger Kreisliga-Team ebenfalls am 8. Februar das erste Testspiel auf dem Programm. Um 13.30 Uhr erwarten sie den Bezirksligisten FC Günzburg.