Die Fünferkette des FC Gundelfingen hat ausgedient

Bislang hatte der FC Gundelfingen mit ihrem Abwehrriegel durchaus Erfolg. Zum Bayernliga-Auftakt bei 1860 Rosenheim setzt Trainer Anderl auf den nächsten Entwicklungsschritt.

Dass es sein FC Gundelfingen zum Auftakt mit einem Regionalliga-Absteiger zu tun bekommt, noch dazu auswärts, das nimmt Trainer Stefan Anderl gelassen. Aber keineswegs nach dem Motto: „Wir haben dort nichts zu verlieren.“ Ganz im Gegenteil. „Diese Floskel mag ich gar nicht. Natürlich geht es dort um drei Punkte, natürlich will ich dort etwas mitnehmen“, lässt der Coach des Fußball-Bayernligisten erst gar keine Zweifel an seiner Motivation für die Partie bei 1860 Rosenheim (Samstag, 14 Uhr) aufkommen.

Wie es sich anfühlt, mit Niederlagen aus Rosenheim zurückzukehren, kennt Anderl nur allzu gut aus eigener Erfahrung – und das will er nicht mehr erleben. Über viele Jahre endeten Auftritte der FCG-Fußballer beim TSV 1860, aber auch beim Nachbarn SB DJK Rosenheim zumeist mit einer Niederlage. Erst 1990 konnten die Grün-Weißen diese Horrorserie durchbrechen, Benno Sailer schoss den FCG zum 1:0-Sieg an der Mangfall und gleichzeitig erstmals an die Landesliga-Tabellenspitze. Der damalige Spielmacher Stefan Anderl erinnert sich selbst heute noch an die Partie, denn es war ein furioser Auftritt in der ersten Saison unter dem damaligen Trainer Walter Kubanczyk, der den Gundelfinger Fußball revolutionierte – und dessen Wirken bis in die heutige Zeit ausstrahlt.

Waren die Gundelfinger zuletzt zu passiv?

Zur Philosophie von Kubanczyk gehörte, dass sich seine Schützlinge keinesfalls hinten einigeln. Ein Denken, das Anderl den Grün-Weißen weitervermittelt. Vergangene Saison seien die Gundelfinger für den Coach ein Stück weit zu passiv gewesen, in den Testspielen zu dieser Saison sah das schon anders aus. Und Anderl will diesen Weg konsequent weitergehen.

Deshalb hat er sich von der Fünfer-Abwehrkette verabschiedet, mit der sein Vorgänger Martin Weng im Abstiegskampf 2018/19 die vermisste Stabilität ins Team gebracht hatte und den FCG später in die Bayernliga führte. Mittlerweile sieht Anderl die Kicker so weit gereift, dass eine Viererkette reicht. Zumindest zum Start schaut es danach aus, als würden Michael Grötzinger, David Anzenhofer, Elias Weichler und Jan-Luca Fink die Defensivreihe bilden. Im Mittelfeld bevorzugte der Coach in den Testspielen René Schröder, Maximilian Braun und Janik Noller für die defensiveren Rollen, wobei Braun wegen einer Knieverletzung die ersten Spiele ausfällt. Im offensiven Mittelfeld waren Felix Hafner und Manuel Müller gesetzt, die Neuzugang Ibrahim Neziri unterstützen und immer wieder in die Spitze stießen.

Das Duell zwischen Gundelfingen und Rosenheim ist ein echter Klassiker

Ob das auch die Formation für Rosenheim ist? „Im Prinzip ja“, erklärt Co-Spielertrainer Schröder, „wobei es natürlich immer kleinere Umstellungen geben kann. Jonas Schneider und Edwin Tarakan etwa drängen in die Startelf, Benedikt Ost habe sich zuletzt mit seinen Toren in Pipinsried und Kempten nachdrücklich empfohlen, David Spizert fühlt sich im offensiveren System deutlich wohler als in der vergangenen Runde. Und Niklas Fink brennt auf Einsätze. Sie alle stellen personelle Alternativen dar, die in den kommenden Wochen gebraucht werden. Bereits am Dienstag steht das erste Heimspiel gegen den TSV Kottern an, am Samstag geht es zum Aufstiegskandidaten TSV Landsberg. Da wäre ein Punkte-Mitbringsel aus Rosenheim nicht die schlechteste Ausgangsbasis.

Lesen Sie dazu auch

FC Gundelfingen: Dewein, Ratter; Grötzinger, Anzenhofer, Weichler, J. Fink, Durner, Brugger, N. Fink, Schröder, Hafner, Sailer, Noller, Tarakan, Schneider, Neziri, Ost, Spizert

Der Gegner: In der ehemaligen Landesliga Süd waren Duelle zwischen den Rosenheimern und dem FC Gundelfingen echte Klassiker. Über Jahrzehnte duellierten sich beide Teams, der TSV 1860 liegt in der „ewigen Tabelle“ der von 1963 bis 2012 existierenden Liga, der FCG auf dem zweiten Rang. Umso erstaunlicher ist es, dass sich beide Klubs seit 19 Jahren aus dem Weg gegangen sind. 2003 verabschiedete sich der bereits abgestiegene FC Gundelfingen mit einem 3:2-Sieg durch Treffer von Daniele Maccario, den Elfmeterschützen Rafael Kiebler und Thomas Mödinger aus der Landesliga, die Oberbayern erlebten einen Aufschwung und gehörten zuletzt regelrecht zum Inventar der Regionalliga Bayern. Doch selbst die traditionell gute Nachwuchsarbeit der Rosenheimer konnte in der vergangenen Saison den Abstieg nicht mehr verhindern. Trainer Florian Heller, ehemaliger Bundesliga-Profi des FSV Mainz, muss in der Bayernliga ein neues Team aufbauen. Zu den wenigen verbliebenen Fixpunkten zählt Stürmer Christoph Fenninger. Die Bilanz aus 30 Bayern- und Landesliga-Punktspielen spricht leicht für den FCG. 14 Siegen der Grün-Weißen stehen je 13 Remis und Niederlagen gegenüber.