Gundelfingen

16:30 Uhr

FC Gundelfingen: Am Samstag winkt die Selbstbelohnung

Noch einmal so jubeln – das will der Sportliche Leiter Stefan Kerle, sollte sein FC Gundelfingen bei Schwaben Augsburg den Klassenerhalt eintüten.

Plus Bei Schwaben Augsburg reicht dem FC Gundelfingen in der Fußball-Bayernliga Süd ein Punkt zum Klassenerhalt. Doch der Sportliche Leiter Stefan Kerle will mehr.

Von Walter Brugger

Ein 0:0 wie im Hinspiel würde dem FC Gundelfingen reichen. Damit wäre den Gärtnerstädtern eine weitere Saison in der Bayernliga Süd sicher. „Es wäre der Lohn für ganz harte Arbeit in den vergangenen Monaten“, erklärt Stefan Kerle – und der Sportliche Leiter meint damit nicht nur die Fußballer, sondern auch das komplette Team dahinter. „Wir haben unheimlich viel investiert“, erklärt der 42-Jährige, und meint dabei keineswegs die finanzielle Seite, „denn da liegen wir in der Bayernliga mit Sicherheit auf einem Abstiegsplatz.“

