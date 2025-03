FC Gundelfingen: Herausforderung Frühjahrsplatz

Fußballerisch war noch viel Luft nach oben. Das gab Thomas Rudolph offen zu, wobei der Trainer des FC Gundelfingen nach der 0:2 (0:0)-Heimniederlage im letzten Testspiel gegen den württembergischen Verbandsligisten Sf Dorfmerkingen auch die äußeren Umstände hinwies. Es war nicht nur bitterkalt und windig, der Rasen des Nebenspielfelds forderte die Kicker beider Teams. Insbesondere Niklas Fink war sichtlich genervt, als ihm wieder mal der Ball beim Abspiel versprang. Trotzdem war der Testlauf auf dem schwierigen Untergrund wichtig, denn Frühjahrsplätze sind erfahrungsgemäß immer eine Herausforderung für die Kicker. Und da gibt es schlechtere Rasenflächen als bei den Gundelfingern.

Außerdem mussten beide Teams mit den Bedingungen zurechtkommen. Die Dorfmerkinger, die auch einen Großteil der Vorbereitung auf Kunstrasen absolvieren, hatten damit weniger Probleme. Immer wieder setzten die Württemberger die Gundelfinger früh unter Druck, kamen dadurch zu Ballgewinnen und hätten zur Pause eigentlich schon führen müssen. Zwar versenkte Daniel Nietzer den Ball nach 37 Minuten im Netz, doch nach Rücksprache mit seinem Assistenten entschied Referee Johannes Heider auf Abseits. Nicht Abseits, aber eine Ballberührung mit der Hand war der Grund, warum unmittelbar vor der Pause der FCG-Treffer von Jonas Schneider ebenfalls nicht zählte.

Gundelfingen offensiv zu harmlos

In der kampfbetonten Partie blieben die Gundelfinger in der Offensive zu harmlos, während der gleichklassige Gegner in der Schlussphase doch noch zu zwei Treffern kamen. Erst verwandelte Maximilian Eiselt einen Freistoß direkt zum 0:1, dann durfte Nietzer endlich sein Erfolgserlebnis verbuchen. Der Stürmer hatte auf den Fehlpass von Niklas Fink regelrecht gelauert und versenkte die Kugel zum 0:2 im Netz.

FC Gundelfingen: Werdich (46. Ratter) –Wachs, Anzenhofer, Nikolic (61. Smolka), J. Fink – Noller, Frisch (53. Gumpinger), N. Fink – J. Schneider, L. Sailer (66. Caravetta), Tarakan

Sf Dorfmerkingen: Zech (61. Junker) – Hald, Adler (46. Camara), Schindele (71. Sapper), S. Schneider – Jablonski (61. Schwarzer), Gunst, Feil, Eiselt (71. Truffellini) – Nietzer, Michel (61. Rodewald)

Schiedsrichter: Heider (TSV Bissingen) Tore: 0:1 Eiselt (70.), 0:2 Nietzer (80.) Zuschauer: 60