FC Gundelfingen: Unfreiwillige Zuschauer

„Der Kader ist derzeit schon sehr dünn“, weiß Thomas Rudolph. Rund ein Drittel seiner Landesliga-Fußballer fiel beim FC Gundelfingen beim jüngsten Testspiel gegen den TSV Aindling aus, da musste der Trainer sogar Anleihen bei der ebenfalls dünn besetzten U23 nehmen. So kamen Darius Leimer und Noah Sailer in der zweiten Halbzeit im Einsatz, obwohl sie tags zuvor mit der Zweitvertretung 90 Minuten gegen den württembergischen Bezirksligisten SV Ringingen (4:1) aufgelaufen waren. Trotzdem gewann der FCG mit 2:1 gegen die Aindlinger.

Am Samstag (14 Uhr) steht nun der letzte Testlauf für die grün-weißen Landesliga-Kicker an, dann erwarten sie den württembergischen Verbandsligisten SF Dorfmerkingen auf Naturrasen. Denn auf dem Geläuf findet eine Woche später auch der Frühjahrsstart gegen den FC Kempten statt.

Maurer soll Gundelfingen helfen

Wer da von den zuletzt fehlenden Akteuren auflaufen kann, davon lässt sich Rudolph überraschen. Beim spielenden Co-Trainer Simon Schröttle ist ein Einsatz ausgeschlossen, bei Maximilian Braun hat sich der Verdacht auf größere Probleme enthärtet. Allerdings wird der Mittelfeldspieler aus privaten Gründen den März über nicht zur Verfügung stehen. Dafür hofft Yannick Maurer, dass er in absehbarer Zeit endlich mal auf dem Platz stehen kann. Der Sommer-Neuzugang, der noch ohne Einsatz ist, steigert gerade die Trainingsintensität.

Angesichts der vielen gesundheitlichen Probleme hat der Sportliche Leiter Stefan Kerle während der Woche noch einmal reagiert. Obwohl das Transferfenster für reguläre Wechsel geschlossen ist, können die Grün-Weißen ein neues Gesicht präsentieren. Wobei Mario Bedford nicht komplett neu ist, der 23-Jährige war in der Saison 2016/17 schon als Juniorenspieler für den FCG am Ball. Zuletzt hielt sich der Nigerianer in den USA auf, wo er für das Angelina College in Texas auflief – außerhalb eines Verbandsspielbetriebs. In Deutschland war Bedford davor für Türkspor Augsburg am Ball, bestritt in der Saison 2022/23 zehn Bayernliga-Spiele. Weil das letzte rund 18 Monate zurückliegt, ist der Mittelfeldspieler für den FCG sofort spielberechtigt. Ab dem Sommer will Bedford dann in Minnesota für den Rochester FC kicken.