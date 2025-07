Gundelfingens Noller muss ordentlich einstecken

Ein paar Sorgenfalten gab es hinterher doch. Zwar hatten die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen gerade mit 2:0 (2:0) beim VfB Durach gewonnen und damit sicher die Tabellenspitze verteidigt, doch zwei Kicker saßen nach dem Schlusspfiff lädiert am Spielfeldrand. Wobei Christoph Wachs nach seinem Kurzeinsatz nur einen Kurzabstecher Richtung Krankenhaus machen wollte. „Es ist ein kleiner Cut über dem Auge, die Ärzte sollen schauen, ob die Wunde sauber ist.“ Dagegen hofft Edwin Tarakan, „dass die Bänder nicht zu sehr betroffen sind und es mit einem Tape nächste Woche wieder geht.“ Tarakan war ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt.

Gundelfingen geht schnell in Führung

Es waren gerade ein paar Sekunden gespielt, da stand Tarakan erstmals im Mittelpunkt. Nach einem Diagonalpass von David Anzenhofer war der Offensivspieler frei und traf unhaltbar ins lange Ecke – 0:1. Wobei die Gundelfinger gleich hätten nachlegen können, doch erst wurde der Schuss von Jeremias Seibold geblockt (3.), wenig später setzte er die Kugel an die Lattenunterkante. Die Duracher wussten gar nicht, wie ihnen am Anfang geschah.

Ein Spaziergang sollte es für die Gundelfinger dennoch nicht werden, der VfB kämpfte sich in die Partie und war bei der Wahl der Mittel nicht immer zimperlich. Was insbesondere FCG-Mittelfeldspieler Janik Noller zu spüren bekam. In der 34. Minute zog VfB-Routinier Julian Feneberg voll durch und traf nur Nollers Schienbein. „Das war eigentlich eine rote Karte“, gestand der spielende Co-Trainer, der sich über die Zeitstrafe nicht beschwerte. Die war noch nicht abgelaufen, da grätschte sein Teamkollege Marcel Thiel im Mittelfeld nach einem verloren gegangenen Ball und erwischte erneut Nollers Schienbein. Referee Fridolin Hiefner schickte auch ihn für zehn Minuten vom Platz.

Weichler triff zum 2:0 für den FC Gundelfingen

Mit zwei Mann weniger wollten die Duracher danach das Tor bis zur Pause vernageln, doch genau das wurde Keeper Fabio Eschbaumer zum Verhängnis. Er sah nicht, wie FCG-Verteidiger Elias Weichler aus 20 Metern abzog und flach ins Eck traf. Noller und Tarakan hätte sogar noch erhöhen können, trotzdem urteilte der verletzte Gundelfinger Spielertrainer Simon Schröttle: „Die erste Halbzeit war von uns herausragend.“ Ein Prädikat, das für den zweiten Abschnitt zwar nicht mehr zutraf, trotzdem beherrschten die Grün-Weißen das Geschehen und ihr Erfolg geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

VfB Durach: Eschbaumer – Thiel (50. Nosdrin), Brandmeir, Schäffler, Littig – Seefried (63. T. Hössl), Feneberg, Eggensperger, Faller – Mürkl, Leibbrandt (63. Stadelmann)

FC Gundelfingen: Werdich – J. Fink, Anzenhofer, Nikolic, Weichler – Noller (72. N. Fink), Braun, Seibold – Schneider (81. Gumpinger), L. Sailer, Tarakan (71. Wachs, 87. Smolka)

Schiedsrichter: Hiefner (TSV Finning) Tore: 0:1 Tarakan (1.), 0:2 Weichler (44.) Gelbe Karten: Mürkl, Littig, Schäffler / Anzenhofer, Braun, Nikolic Zeitstrafen: Feneberg (34.), Thiel (41.) / – Zuschauer: 200