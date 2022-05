Gundelfingen

vor 35 Min.

Handball: TV Gundelfingen gewinnt Meisterschaft in der Bezirksoberliga

Nach dem Schlusspfiff beim Heimsieg gegen den TSV Haunstetten kannte der Jubel bei den Handball-Frauen des TV Gundelfingen keine Grenzen. Die Meisterschaft und der Aufstieg in die Landesliga wurden perfekt gemacht. Vorne von links: Jana Lindner, Jana Kling, Katharina Gerstmayr, Sarah Haselmeier und Anna Rödter. Hinten von links: Johanna Kränzle, Julia Bamberger, Lena Brucker, Marie Hopf, Nicole Fischer, Dorrit Hassel, Jennifer Nowak, Paulina Hegele, Cindy Schreitt und Trainer Tobias Späth.

Plus Die Frauen des TV Gundelfingen besiegen im alles entscheidenden Spiel den TSV Haunstetten mit 16:13. Damit sind sie Meister in der Bezirksoberliga.

Von Michael Schaarschmidt

Die Handball-Frauen des TV Gundelfingen haben es geschafft. Mit einem 16:13-Heimerfolg am Donnerstagabend gegen den direkten Konkurrenten TSV Haunstetten sicherte sich die Mannschaft um Trainer Tobias Späth die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Das erste Heimspiel zurück in der heimischen Kreissporthalle wurde von den zahlreichen, lautstarken Zuschauern als wahrer Krimi wahrgenommen.

