Handball und große Party beim 15. Dieter-Wallat-Gedächtnisturnier in Gundelfingen

Auch der zweite Teil des Handballturniers in Gundelfingen fand einen großen Anklang. Erfolgreich waren VfL Günzburg, HSG Leipheim/Silheim und TSV Schongau.

Vergangenes Wochenende fand mit dem Handball-Aktiventurnier der zweite Teil des alljährlichen Dieter-Wallat-Gedächtnisturnieres des TV Gundelfingen statt. 14 weibliche und männliche A-Jugendmannschaften, zehn Damen- und 14 Herrenmannschaften kämpften dabei jeweils in ihrer Klasse um den ersten Platz auf dem Treppchen.

Auch wenn es am Freitag noch nicht danach aussah, blieb das Wetter am Samstag tagsüber beständig, und so konnten die hoch motivierten Mannschaften in spannenden Spielen gegeneinander antreten. In einem äußerst knappen Finalspiel (10:9) konnte sich die Damenmannschaft des TV Gundelfingen dank einiger schöner Aktionen gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim durchsetzen und damit den Pokal nach Hause holen.

Günzburger, Leipheimer und Schongauer Spieler gewinnen Handballturnier

Die Herren des Gastgebers mussten sich im Halbfinale gegen sehr starke Günzburger geschlagen geben, welche anschließend auch das Finalspiel gegen den TV Brenz für sich entscheiden konnten. Auch im Jugendbereich war der VfL Günzburg erfolgreich, denn die männliche A-Jugend gewann gegen die HSG Leipheim/Silheim und sicherte sich damit den ersten Platz. In der Runde der weiblichen A-Jugenden gingen die Mädels des TSV Schongau als Turniersiegerinnen hervor.

Einiges los war an den Getränkeständen im Maxgarten während des Heinz-Wallat-Gedächtnisturniers in Gundelfingen. Foto: Karl Aumiller

Nach dem langen Handballtag war abends im Festzelt eine willkommene Abwechslung zu den sportlichen Aktivitäten geboten: Die Rockband Jamberry Cover heizte allen Sportler/-innen und anderen Interessierten ordentlich ein und gab eine großartige Performance absoluter Rockklassiker zum Besten. Jegliche Differenzen, die während der Spiele auf dem Feld bestanden, wurden spätestens beim gemeinsamen Feiern wieder beseitigt, und die ausgelassene Stimmung setzte sich bis in die frühen Morgenstunden fort.

Große Feier beim 15. Dieter-Wallat-Gedächtnisturnier in Gundelfingen

Das 15. Dieter-Wallat-Gedächtnisturnier fand somit einen tollen Abschluss, und auch dieses Jahr kann man wieder auf zwei sehr schöne Handballwochenenden zurückblicken. Ein großes Lob gab es für das gesamte Organisationsteam für die Planung dieses äußerst erfolgreichen Turniers. Außerdem und ohne den Einsatz der unzähligen Helferinnen und Helfern wäre die Durchführung so einer Veranstaltung nicht möglich gewesen, waren sich die TVG-Verantwortlichen einig.