Schneider sorgt für Gundelfinger Schwung

Licht und Schatten zeigten die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen im ersten Testspiel nach der Winterpause. Gegen den Bezirksligisten TSV Haunstetten gewannen die Grün-Weißen mit 6:3 (4:1), wobei FCG-Coach Thomas Rudolph mit der zweiten Halbzeit nicht mehr einverstanden war. Der aktuelle Tabellenzweite startet am 8. März daheim gegen Kempten ins Punktspiel-Frühjahr.

„Da haben wir zu kompliziert gespielt, uns viel zu viele Ballverluste geleistet“, so der Coach. Das hatte im ersten Abschnitt noch ganz anders ausgesehen. Da kamen die Grün-Weißen zu reichlich Torchancen und hätten höher als 4:1 führen können. Vor allem Jonas Schneider sorgte auf dem Flügel für reichlich Wirbel und erzielte vor und kurz nach dem Seitenwechsel zwei Treffer. Für die Führung war Christoph Wachs zuständig, dann verwertete Richard Gumpinger Schneiders Vorlage und Kapitän Jan-Luca Fink stellte nach Foul an Nico Frisch per Strafstoß auf 3:0.

Gundelfinger Defensive etwas zu nachlässig

Haunstettens Jonathan Wiest gab beim 3:1 einen Vorgeschmack auf die zweite Halbzeit, als er eine Nachlässigkeit in der FCG-Defensive ausnutzte. Die häuften sich im zweiten Abschnitt, nach dem Elfmetertreffer von Christian Krieger und dem Eigentor von Jan-Luca Fink war Haunstetten bis auf zwei Treffer dran. Allerdings war die Spannung schnell wieder raus, weil Edwin Tarakan beim Comeback nach einer langen Verletzungspause gleich knipste und auf 6:3 stellte.

Auch das Kreisliga-Team des FC Gundelfingen testete erstmals auf dem neuen Kunstrasen beim Schwabenstadion. Gegen den Bezirksligisten FC Günzburg brachten Johannes Hauf (74.) und Lukas Schön (79./Foulelfmeter) die U23 zweimal in Führung, für Günzburg trafen Maximilian Lamatsch (78./Foulelfmeter) und Luca Kuster (90.+1).

FC Gundelfingen: Werdich – Smolka, Anzenhofer, Nikolic (46. Weichler) – J. Fink, Frisch, N. Fink (46. Braun), Seibold – Gumpinger (46. L. Sailer), Wachs (57. Tarakan), Schneider TSV Haunstetten: Max Lenz (46. Seewald) – Friedrich (46. Martin), Yilmaz (46. Landes), Hille (46. Bauer), Siric (46. Ojeda Torres) – Rittner, Fl. Kuci (46. Spindler), Betz, Krieger – Joerss (46. Sic), Wiest

Schiedsrichter: Löffler (FC Medlingen) Tore: 1:0 Wachs (13.), 2:0 Gumpinger (16.), 3:0 J. Fink (25./Foulelfmeter), 3:1 Wiest (29.), 4:1 Schneider (38.), 5:1 Schneider (50.), 5:2 Krieger (55./Foulelfmeter), 5:3 J. Fink (61./ Eigentor), 6:3 Tarakan (72.) Zuschauer: 45