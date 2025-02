Tarakans Comeback ist ein Lichtblick für Gundelfingen

Zwei Spiele, zwei Siege – bei den Landesliga-Fußballern des FC Gundelfingen läuft es in der Wintervorbereitung rund. Zumindest in puncto Ergebnissen. Gegen die Bezirksligisten TSV Haunstetten (6:3) und TSV Gersthofen (3:1) setzten sich die Grün-Weißen verdient durch, am Samstag (13 Uhr) wartet allerdings eine „andere Hausnummer“ auf die Schützlinge von Trainer Thomas Rudolph. Dann treten die Gundelfinger beim Bayernliga-Topteam des FC Memmingen auf dem Kunstrasen bei der Arena an.

Welcher Kader Rudolph da zur Verfügung steht, ist aktuell immer mit einem Fragezeichen zu versehen. „Viele Wechselmöglichkeiten habe ich nicht“, sagt der 35-Jährige mit Blick auf die Bank, wo in Gersthofen wieder nur vier Akteure Platz genommen hatten. Dabei ist gerade die Vorbereitung die Zeit, in der sich Kicker aufdrängen könnten. Doch warum ist an der Seitenlinie gerade so viel Platz? Es liegt an Krankheiten und Verletzungen. Sandro Caravetta, Yannick Maurer, Simon Schröttle, Renato Domislic und Timo Ratter fallen bislang aus, dazu fehlte in Gersthofen auch noch Dario Nikolic. Immerhin meldete sich in der Partie Janik Noller früher als erwartet vom „Auslandseinsatz“ zurück und erzielte kurz vor Schluss gleich ein Tor.

Gundelfingens Trainer freut sich

Ein weiterer Lichtblick ist Edwin Tarakan. Elf Monate nach seiner schweren Knieverletzung, die das Schlimmste befürchten ließ, steht der 21-Jährige wieder auf dem Platz. „Er hinterlässt einen guten Eindruck. Man sieht, dass er in den vergangenen Monaten richtig intensiv an seinem Comeback gearbeitet hat“, freut sich Coach Rudolph, der den Offensivspieler nun Schritt für Schritt wieder in den Wettkampfmodus zurückführen wird. Gegen den TSV Haunstetten hatte Tarakan gleich nach wenigen Minuten ein Tor erzielt.

Der FC Memmingen überwintert wie der FCG auf Platz zwei – aber eben eine Klasse höher. Ob dem Team um die Ex-Gundelfinger Dominik Dewein und David Spizert der sofortige Wiederaufstieg in die Regionalliga gelingt? Trainer Matthias Günes, dessen Vertrag kürzlich um ein Jahr verlängert wurde, tritt da etwas auf die Bremse und verweist darauf, dass an der Bayernliga-Spitze das Feld noch extrem eng zusammen liege. Perspektivisch wollen die Unterallgäuer aber schon „hoch“.