Gundelfingen

29.06.2023

Trainerchaos und Kaderplanung: Beim FCG drängt die Zeit

Plus Die Kaderplanung in Gundelfingen muss zum Teil überdacht werden. Der erste Probelauf findet am Freitagabend statt.

Eigentlich hätte es ja ein Wiedersehen werden sollen, wenn die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen am Freitagabend (18.30 Uhr) den Landesligisten FV Illertissen II zum ersten Probelauf auf die neue Saison erwarten. Schließlich coachte Sven Ackermann die Illertisser bis Ende Mai, doch der Trainer hat in Gundelfingen bekanntlich nur ein Kurzgastspiel gegeben und ist zu den Stuttgarter Kickers weitergezogen, womit das Treffen mit seinen Ex-Schützlingen ausfällt.

Ackermann geht schon nach einer Woche wieder

Das Trainerthema beschäftigt die Gundelfinger natürlich weiterhin, schließlich muss kurzfristig ein Ersatz gefunden werden. Bereits am 22. Juli startet der FCG mit einem Heimspiel gegen Türkspor Augsburg in die neue Bayernliga-Saison, vier Tage später wartet das Derby beim TSV Nördlingen und am 29. Juli folgt der Heimauftritt gegen den Aufsteiger Kirchheimer SC im Schwabenstadion. Die Zeit drängt daher bei der Trainersuche, doch der Sportliche Leiter Stefan Kerle verfällt keineswegs in Panik: „Die Spieler haben schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie charakterfest sind und sich nicht so leicht aus der Bahn werfen lassen. Wir werden gut vorbereitet in die Saison starten – und ich bin überzeugt, dass wir auf der Trainerposition noch rechtzeitig eine gute Lösung finden. Vielleicht schon in der kommenden Woche.“

