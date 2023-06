Triathletin Daniela Unger biegt falsch ab - dennoch wird sie bayerischen Meisterin

Daniela Unger hat sich beim 28. Stadttriathlon Erding verlaufen. Wie sie trotzdem den bayerischen Meistertitel und Platz drei der Gesamtwertung gewann.

Daniela Unger konnte kaum glauben, dass ihr das auch mal passiert: Beim 28. Stadttriathlon Erding ging es am vergangenen Sonntag um die bayerische Meisterschaft auf der olympischen Distanz. Nach 1500 Meter, 25 Minuten Schwimmen und 40 Kilometer in 1:06 Stunden auf dem Fahrrad, ging es dann auf die schöne Laufstrecke durch die Innenstadt.

Triathletin Daniela Unger läuft 200 Meter in die falsche Richtung

Nach den ersten fünf Kilometern war gerade kein anderer Athlet vor ihr in Sichtweite, als die Starterin des TV Lauingen auf die zweite Laufrunde abbog. Nach circa 200 Meter stellte sie fest, dass sie inmitten der Zuschauer in einer Sackgasse gelandet war und musste verzweifelt umkehren.

Auf dem Rückweg rief sie mehreren Leuten zu, wo sie hin müsse, bis sie wieder am Abbiegepunkt war, wo es scharf rechts gegangen wäre und nicht schräg rechts. Am Ende reichte es für Unger trotz des „Umweges“ für den bayerischen Meistertitel in der Altersklasse Ü 45 und für Platz drei der Gesamtwertung der bayerischen Meisterschaft.

Die schönste Belohnung war am Ende für sie, mit dem international bekannten Triathlonprofi Frederic Funk auf dem Treppchen stehen zu dürfen, der sich den Titel als Trainingseinheit geholt hatte und einige berühmte Persönlichkeiten der Triathlonwelt zu treffen, wie die ehemaligen Weltmeister Faris Al-Sultan und Daniel Unger, sowie den Moderator Hartwig Thöne. (doze)