Ein Gundelfinger Traumtor und Torhüter Werdich sorgen für den Sieg des FCG

Als Tobias Werdich kurz vor Schluss erst den Schuss von Vincent Sommer zur Ecke abgewehrt hatte und bei der darauffolgenden Szene den Kopfball von Sebastian Hofmaier mit den Fingerspitzen aus dem Winkel fischte, war klar: Der Keeper des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen ist nicht mehr zu bezwingen. Wenig später pfiff Referee Benjamin Mignon das Heimspiel gegen den FC Sportfreunde Schwaig ab und die Gundelfinger bejubelten den 2:0 (1:0)-Sieg.

Einen falschen Eindruck wollte FCG-Coach Thomas Rudolph ob der brenzligen Szenen am Ende gar nicht aufkommen lassen. „Es war eine gute Leistung über 90 Minuten, eine Stunde war sogar astrein“, betonte der Trainer, und ergänzte: „Schwaig hat am Ende alles nach vorne geworfen. Mit der Einwechslung von Daniel Gaedke als zweiten wuchtigen Stürmer wurde es ein ganz anderes Spiel. Plötzlich war alles ungeordnet. Da ging es nur noch darum, die Zweikämpfe anzunehmen und zu gewinnen.“

Gundelfingens Elias Weichler mit seinem nächsten Traumtor

Dass seine Schützlinge da kämpferisch voll dagegen hielten, verbuchte er als überaus positiv. Ebenso wie die spielerisch gute Vorstellung zuvor. Weil aber Yannick Maurer aus wenigen Metern an SF-Schlussmann Maximilian Huber scheiterte (4.), wurde es nichts mit dem Blitzstart. Für die Führung sorgte dann Innenverteidiger Elias Weichler mit seinem nächsten Traumtor. Kurz nach der Mittellinie packte er seinen „Zauberfuß“ aus. Schwaigs Torhüter rechnete mit einem Diagonalball und spekulierte, dass er die Kugel abfangen könnte. Dabei erkannte er gegen die tief stehende Sonne zu spät, dass Weichlers Ball zentral auf sein Gehäuse flog. Aus 45 Metern Entfernung landete das Spielgerät aus 45 Metern unter der Latte – 1:0. Aus ähnlicher Distanz hatte der 31-Jährige schon zum Saisonauftakt beim 3:0-Erfolg gegen den FC Sturm Hauzenberg getroffen.

Weichlers Hauptaufgabe, zusammen mit David Anzenhofer den Schwaiger Torjäger Raffael Ascher zu stoppen, vernachlässigte er keineswegs. Zwar deutete der Oberbayer wiederholt seine Gefährlichkeit an, zum Abschluss kam er jedoch nicht.

Torwart Werdich hält seinen Kasten erneut sauber

Im Gegensatz zu den Gundelfingern, die nach 53 Minuten das 2:0 nachlegten. Janik Noller hatte nahe der Strafraumkante Jeremias Seibold freigespielt. Dessen Schuss wehrte Torwart Huber zwar ab und fingerte den Ball am Boden liegend noch am nachsetzenden Mehmet Fidan vorbei, gegen den Abstauber von Simon Achatz war er dann allerdings machtlos. Und so rückte am Ende sein Gundelfinger Gegenüber Tobias Werdich in den Blickpunkt, obwohl sein Trainer Thomas Rudolph meinte: „Letztlich haben wir wenig zugelassen.“ Das Wenige, das dann doch in Richtung Tor kam, war Werdichs Beute, der den dritten FCG-Sieg in Folge als „unglaublich“ bezeichnete und sich mächtig freute, dass er zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor blieb. Was an seiner Leistung lag – und dem Pfosten. Denn den hatte der eingewechselte Tobias Jell in der 68. Minute anvisiert.

FC Gundelfingen: Werdich – Lochbrunner, Anzenhofer, Weichler, J. Fink – L. Sailer, J. Seibold (80. N. Sailer) – Maurer (69. S. Seibold), Noller (69. N. Fink), Achatz (90.+2 Gerold) – Fidan (84. Spizert)

FC Sportfreunde Schwaig: Huber – Brill (65. Jell), Hofmaier, Empl, Hesch (83. Gau) – Sommer, Rohrhirsch (65. Gaedke), Pflügler, Timbana (78. Ibrahim) – Günzel (22. Roth), Ascher

Schiedsrichter: Mignon (SV Loderhof/Sulzbach) Tore: 1:0 Weichler (36.), 2:0 Achatz (53.) Gelbe Karten: Achatz, J. Seibold, N. Fink, J. Fink / Günzel, Hofmaier, Pflügler Zuschauer: 515