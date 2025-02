Trotz Niederlage ein guter Test für Gundelfingen

Natürlich war Thomas Rudolph klar, dass der FC Memmingen eine ganz andere sportliche Herausforderung für die Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen war als die vorherigen Testspielgegner aus der Bezirksliga. Trotzdem wollte der Trainer „mutig auftreten“. Was beim Bayernliga-Zweiten insgesamt gelang, trotzdem verlor der FCG seinen dritten Probelauf in der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde mit 2:4 (1:4).

Gundelfingens Coach ärgert sich nicht

„Ich bin nicht unzufrieden“, lautete das Fazit von Chefcoach Rudolph, der in Memmingen auf einen weiteren Spieler verzichten musste. Maximilian Braun meldete sich verletzt ab, eine genaue Diagnose steht noch aus. Ohne Braun begannen die Grün-Weißen auf dem vom Schnee befreiten Kunstrasen gleich durch Nico Frisch die Chance auf den Führungstreffer (4.) – und gerieten dann durch den Treffer von Maximilian Doliniski in Rückstand. Als FCM-Angreifer Pascal Maier sein Tempo ausspielte und allen davonlief, stand es nach 23 Minuten 2:0. Dann freute sich Niklas Fink zwar über sein Kopfballtor zum Gundelfinger Anschlusstreffer – allerdings nur kurz. Quasi im Gegenzug profitierte der Memminger Winter-Zugang Kutay Yel davon, dass Verteidiger David Anzenhofer ausrutschte und hatte so freie Bahn auf dem Weg zum 3:1. Kurz vor der Pause war es David Günes, der Gundelfingens Keeper Tobias Werdich umkurvte und auf 4:1 stellte. „In diesen Szenen hat man schon die individuelle Qualität der Memminger gesehen“, räumte Rudolph später ein.

Den eigenen Stil änderte Rudolph trotzdem nicht, „weil Vorbereitungsspiele ja genau dafür da sind, um etwas auszuprobieren.“ Das tat der FCG-Coach weiterhin, obwohl die Wechselmöglichkeiten arg beschränkt waren. Sandro Caravetta war nach überstandener Erkältung nur für den Notfall dabei und verzichtete auf einen Einsatz. Dafür kam Edwin Tarakan rein und zu einer guten Chance, die FCM-Keeper Felix Unger zunächst vereitelte. Doch der Ball sprang Verteidiger Dominik Cejko ans Knie und von dort ins eigene Netz. Das 4:2 sollte der einzige Treffer im zweiten Abschnitt bleiben.

FC Memmingen: Unger – Remiger, Bauer (58. Ceko), Gräser (58. Moser, 83. D. Günes), Dolinski – Nollenberger (46. Koller), Mihajlovic (58. Bergmann), Rietzler, Yel (46. Perovic) – Maier (58. Spizert), D. Günes (58. Bareis) FCG: Werdich – Nikolic (55. Wachs), Anzenhofer, Weichler (55. Smolka), N. Fink (55. Tarakan) – Frisch, Seibold, J. Fink – Schneider, Noller – L. Sailer

Schiedsrichter: Sensoy (Viktoria Buxheim) Tore: 1:0 Dolinski (17.), 2:0 Maier (23.), 2:1 N. Fink (32.), 3:1 Yel (33.), 4:1 D. Günes (42.), 4:2 Ceko (70./ET) Zu.: 75