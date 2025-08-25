Fußball-Bezirksligisten Gundelfingen und Wertingen geben Rätsel auf

Während Bayernligist FC Gundelfingen und die Bezirksligisten aus dem Landkreis bereits sieben Spieltage absolviert haben, mussten die Mannschaften ab den Kreisligen abwärts bis zum vergangenen Wochenende warten, ehe sie mit dem Punktspielbetrieb loslegen durften. Manche Teams legten los wie die Feuerwehr, andere wiederum mussten gleich bittere Pillen schlucken.

Eine solche blieb dem FC Gundelfingen erspart, obwohl die Grün-Weißen beim TSV Kottern zwei Elfmeter verschossen. Kurios dabei: Bei der Platzbesichtigung vor der Partie schaute sich Samuel Seibold den Strafstoßpunkt genau an. An der regulären Stelle war eine tiefe Kuhle, weshalb die Spielfeldmarkierung seitlich nach rechts versetzt war. „Da kann heute nur ein Linksfuß schießen“, meinte Seibold da noch scherzhaft. Die beiden Rechtsfüßer Mehmet Fidan und Jan-Luca Fink traten zwar auf der anderen Seite des Spielfeldes an, doch auch da war eine kleine Vertiefung rund um den Punkt – und beide FCGler verschossen. Dass die Grün-Weißen dann noch einen dritten, berechtigten Strafstoß zugesprochen bekamen, den Simon Achatz mit rechts verwandelte und damit den 1:0-Sieg im Oberallgäu sicherte, ist mehr als nur eine Randnotiz. Damit haben die Grün-Weißen in der „englischen Woche“ zwei Auswärtssiege gelandet und gehen als vorübergehender Tabellenvierter ins Heimspiel am Freitag (18 Uhr) gegen den Mitaufsteiger FC SF Schwaig.

Fußball: U23 des FC Gundelfingen kassiert zu einfache Gegentore

Weniger gut läuft es für die U23 des FCG in der Bezirksliga Nord. „Fehlstart klingt hart“, meinte Co-Trainer Markus Schirmer vor dem Heimspiel gegen den TSV Haunstetten, doch nach der 0:2-Niederlage zum Abschluss der „englischen Woche“, lautet die ernüchternde Bilanz: Zwei Zähler aus sieben Auftritten. „Wir sind ein Ausbildungsteam, wir gehen den Weg mit den jungen Spielern und ich bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt trotzdem schaffen können“, meint Schirmer, der seit dem Winter beim FCG arbeitet, und schickt hinterher: „Aber wir müssen jetzt schnell dazulernen.“ Zu häufig kassieren die Grün-Weißen einfache Gegentore und bringen sich selbst um den Lohn der Arbeit.

Punktgleich und ebenfalls weiter ohne Sieg steht der TSV Wertingen auf dem letzten Platz der Bezirksliga. Bei der 0:3-Heimniederlage gegen den Lokalrivalen TSV Meitingen offenbarten die Zusamtaler einmal mehr ihre Schwächen im Torabschluss. Es war bereits die fünfte Partie ohne Treffer. Für Abteilungsleiter Torsten Vrazic war der Sieg seiner Mannschaft verdient: „Wir hatten nach der gelb-roten Karte gegen Raphael Mahler zum Glück einen Torwart zwischen den Pfosten, der auch Unhaltbare rausfischt“, war der Meitinger angetan, welche Paraden Niklas Schmitt zeigte. Für Vrazic wirkte Gegner Wertingen nach dem Landesliga-Abstieg noch immer „down“. Er kenne die Situation, nachdem sein TSV Meitingen 2016 nach ebenfalls nur einem Jahr aus der Landesliga abgestiegen sei und in der Bezirksliga zunächst nicht richtig Fuß fassen konnte. Er ist sich sicher, dass die Wertinger aus ihrem Loch herauskommen werden. „Die haben ja schließlich gute Kicker“, so die Einschätzung.

Nach der Umgruppierung in die Kreisliga Nord gelang dem FC Lauingen beim 1:1 gegen den FC Mertingen nicht der erhoffte Dreier. Die Mannschaft zeigte nach einem Pausenrückstand jedoch Moral und kam laut Sportleiter Joachim Hauf noch zum gerechten Ausgleich. Die Punkteteilung gehe in Ordnung.

Auftaktsiege für den BC Schretzheim und die SSV Dillingen

Besser machten es Lauingens Lokalrivalen, der BC Schretzheim und die SSV Dillingen. Beide Teams setzten sich nach klaren Heimerfolgen sogar an die Tabellenspitze. Die Herangehensweise von Schretzheims Trainer Christoph Kehrle, der seine erste Garnitur beim Sparkassenpokalfinale während der Woche schonte, ging auf. Sein Team wirkte beim 5:2 gegen die SG Ebermergen hellwach und ließ sich selbst nach einem frühen Rückstand nicht aus der Bahn bringen und siegte am Ende auch dank zweier Tore von Martin Schromm in der Höhe verdient.

Einen guten Saisonstart erwischte die SSV Dillingen und gab sich beim deutlichen 3:0 gegen den TSV Hainsfarth keinerlei Blöße. Das Match bedeutete nach mehr als acht Jahren die geografische Rückkehr in die Kreisliga Nord, aus der man 2017 sportlich abgestiegen war. Dass urlaubsbedingt problematische, aus Sicht des SSV-Chefs Christoph Nowak vielleicht insgesamt auch überbewertete Vorbereitungsphasen nicht immer eine Hypothek darstellen müssen, bewiesen die Schützlinge des neuen Trainerduos Alexander Kinder/Dominik Riedinger relativ eindrucksvoll. Die Startelf der Kreisstädter war in dieser Zusammensetzung noch nicht auf dem Platz gestanden, überzeugte dennoch mit gefälligem Kombinationsfußball.

Dies gelang auch Türk Gücü Lauingen lange Zeit im Auswärtsspiel der Kreisliga West beim TSV Balzhausen. Erst als in der Schlussphase die Konzentration nachließ, wurde eine 2:0-Führung verspielt und musste noch der Ausgleich hingenommen werden. „Das war bitter, aber mit dem einen Punkt können wir schon leben“, bilanzierte TG-Trainer Sezgin Er.

Mit etwas Spielglück hätte der SSV Neumünster/Unterschöneberg im Ortsderby beim SC Altenmünster durchaus einen Punkt entführen können. Doch am Ende stand der Aufsteiger nach einer 1:3-Niederlage mit leeren Händen da. Ausgerechnet der in Neumünster wohnende SCA-Kapitän Patrick Pecher avancierte für die Gastgeber mit zwei Toren zu deren Matchwinner. Am morgigen Mittwoch geht es für Altenmünster im Toto-Pokal gegen den VfR Jettingen. Gespielt wird zu Hause.

SSV Glött verliert spektakulär in Offingen

Eine schwierige Aufgabe hatte die SSV Glött zum Auftakt. Gegen den TSV Offingen, den Topfavoriten auf die Meisterschaft, gab es für die Lilien die im Vorfeld befürchtete Auswärtsniederlage. Doch die SSV-Kicker zeigten sich gegenüber dem Pokalspiel am Mindelbogen stark verbessert und verlangten den Platzherren lange Zeit alles ab. Zudem war man im Lilien-Lager bei einigen Gegentreffern mit strittigen Entscheidungen der Referees alles andere als einverstanden. „Nach einer schwierigen Vorbereitung bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft hier durchaus zufrieden. Wir konnten uns in den ganzen Wochen besonders im Defensivbereich kaum einspielen und treffen gleich zum Auftakt gegen solch eine offensivstarke Mannschaft. Für das haben es die Jungs über weite Strecken ordentlich gemacht,“ so SSV-Coach Markus Rickauer, nach der 3:5-Niederlage.

Mehr als eine Stunde lang führte der TSV Binswangen im Nachbarschaftsderby der Kreisklasse Nord 2 gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam mit 1:0 und schien auf einem guten Weg, die ersten Punkte einzufahren. Nach dem Ausgleichstor der Gäste musste TSV-Trainer Karl-Heinz Eutinger dreimal wechseln, sodass bis auf Torhüter Benedikt Winkler die komplette A-Jugend der vergangenen Saison auf dem Platz stand. „Von da an merkte man die fehlende Erfahrung, und wir brachen dann ein“, analysierte der Binswanger Coach die bittere 1:2-Niederlage. Als Aufstiegsfavoriten in der Liga sieht Eutinger neben seinem Ex-Klub FC Donauried, Absteiger SSV Höchstädt und die SpVgg Riedlingen. Alle drei genannten Teams starteten mit Siegen in die Saison.

In der Kreisklasse West 2 gilt in Expertenkreisen der SV Kicklingen-Fristingen als Titelfavorit. Doch das Team von Neu-Trainer Maximilian Strobel kam zum Auftakt über ein Remis beim SV Holzheim nicht hinaus. Für Holzheims Sportleiter Benjamin Grimm war es eine intensive, am Ende torlose Partie, die sich beide Teams vor toller Kulisse und perfekten Bedingungen lieferten. Dass man sich schätzt und die Punkteteilung in Ordnung geht, zeigte sich danach auch beim gemeinsamen Abendessen im Sportheim. „Uns gab der Start gegen einen starken Gegner ein gutes Gefühl, gleich nach dem Abstieg in der Kreisklasse Fuß gefasst zu haben“, freut sich Grimm auf den weiteren Saisonverlauf.

Haushoher Sieg für den SSV Peterswörth

Für einen Paukenschlag sorgte in der A-Klasse West 3 der SSV Peterswörth. 7:2 gewann die Mannschaft der beiden Spielertrainer Jakob Feistle und Damian Lasar gegen den FC Unterbechingen. Auch sehr zur Freude von Sportleiter Thomas Mödinger. Neben den beiden Coaches standen mit Tobias und Johannes Winkler nur noch zwei weitere Routiniers auf dem Platz. Alle anderen Akteure hatten einen Altersdurchschnitt von 19 Jahren, so Mödinger, der sich zudem freute, dass nach vielen Jahren auch wieder eine zweite Mannschaft das Vorspiel bestreiten konnte und am Vormittag ein Training der A-Junioren mit 18 Spielern stattgefunden hat. „Es wird auch in Zukunft mit jungen Spielern weitergehen“, freut sich Mödinger auf die kommenden Jahre. In Peterswörth, so der 52-Jährige, bewege sich jetzt wieder etwas. Ins Rampenlicht beim 7:2 gegen Unterbechingen rückte übrigens Offensivspieler Marc Garmatter mit vier selbst erzielten Toren und zwei Assists. Er legte los wie die Feuerwehr und musste mit seinen Teamkollegen keine bittere Pille schlucken. (mit wab/RÖB)