Gundelfinger Tennis-Herren dominieren in Höchstädt

Von Thomas Däubler

Der Raiffeisen-Team-Cup Wanderpokal geht 2025 nach Gundelfingen. Im letzten Jahr noch knapp im Finale gescheitert, holten die Herren des FC Gundelfingen heuer den Titel. Bei ausgezeichnetem Sommerwetter richtete die SSV Höchstädt am vergangenen Wochenende zum 31. Mal den Raiffeisen Team-Cup aus. Den Zuschauern wurden packende Matches und Tennis auf höchstem Niveau geboten.

Die laufende Saison bestritten die Gartenstädter in der Südliga 1. Sie belegten dort den fünften Tabellenplatz. Die topgesetzte Mannschaft ließ in der Vorrunde gegen den TC Weisingen und den TSV Buttenwiesen mit zwei deutlichen 3:0 Erfolgen nichts anbrennen. Im Halbfinale gegen den TC Nördlingen II traten die Gundelfinger bereits in Bestbesetzung an. Mit deutlichen Siegen durch Manuel Schmidt (6:1, 6:0) Alexander Daumann (6:1, 6.2) und durch das Doppel Dominik Förg / Fabian Wittlinger (6:2, 6:3) feierte man den Einzug ins Finale. Am Sonntag kam es dann zur Nagelprobe gegen die Herren des TC Nördlingen. Manuel Schmidt bezwang einen bis zum letzten Ball kämpfenden Tobias Kleibl mit 6:0, 6:4. Das Nördlinger „Wunderkind“ Niklas Weinig (14 Jahre) glich aber mit 6:1, 6:2 überlegen aus. Die Entscheidung um den Titel fiel also erst in der letzten Doppelpartie. Erneut Manuel Schmidt und Alexander Daumann nahmen sich dieser Aufgabe an. Die beiden Teams schenkten einander nichts und lieferten den Zuschauern atemberaubende Ballwechsel. Die Gundelfinger holten mit 7:6 den ersten Satz in einem absolut finalwürdigen Match. Der zweite Satz zum Ausgleich ging dann mit 6:2 an Nördlingen. Diese hatten im entscheidenden Matchtiebreak den besseren Start und lagen schnell 3:1 in Front. Dann zeigte das Gundelfinger Duo aber sein bestes Tennis. Im letzten Spiel das 2 ½ tägigen Turniers blieb die Spannung hoch und die Tribüne voll besetzt. Mit dem ersten verwandelten Matchball zum 10:4, holten die Gundelfinger den Gesamtsieg und den lang ersehnten Wanderpokal.

TC Nördlingen II stellt das Überraschungsteam

Im letzten Jahr noch auf Platz drei, belegte der TC Nördlingen in diesem Jahr den zweiten Rang. Rang drei ging diesmal an die Überraschungsmannschaft des Turniers, die Herren II des TC Nördlingen. Der Vorjahressieger TC Donauwörth belegte Platz vier. Die Mannschaft des TC Hausen spielte sich mit lediglich einer verlorenen Begegnung auf Platz fünf. In der Vorrunde legten die Herren gegen den TC Dillingen mit einem 3:0-Kantersieg den Grundstein für ihr Abschneiden. Tabellenplatz sechs ging wie schon im vergangenen Jahr an den Gastgeber SSV Höchstädt. In der ersten Vorrunde hieß der Gegner TC Donauwörth. Hier konnte Anton Keller einen Einzelsieg für die SSV einfahren. Im zweiten Spiel der Vorrunde holten Stefan Lemmert (6:1, 7:5) und Anton Keller (6:1, 6:3) dann den ersten Sieg im Turnier. In der Halbfinalrunde gegen den TC Weisingen gelang ein weiterer Erfolg zu dem Stefan Lemmert (7:5, 6:1) einen Sieg im Einzel beisteuerte. Auf Rang sieben schaffte es bei ihrem ersten Auftritt beim Raiffeisen Team-Cup die SpVgg Riedlingen. Der TC Weisingen belegte Platz acht. In der Vorrunde gegen den TSV Buttenwiesen fuhren Wolfgang Friegel und Alexander Kuchenbaur jeweils in ihren Einzeln und dann gemeinsam im Doppel drei Punkte ein, im Halbfinaldurchgang gegen die SSV Höchstädt hielt Wolfgang Schmidt durch seinen 10:8-Sieg im Matchtiebreak seine Mannschaft im Spiel, bevor der TC Weisingen im Doppel dann verletzungsbedingt nach drei gespielten Punkten aufgeben musste.

TSV Buttenwiesen am Ende der Tabelle

Auf Rang neun spielten sich die Herren II des FC Gundelfingen. In der zweiten Vorrunde musst sich Florian Baierl erst im Matchtiebreak geschlagen geben. Im dritten Durchgang der Vorrunde spiele das Doppel Daniel Kuchenbauer / Manuel Müller den ersten Punkt ein. In den Halbfinals gelang der Mannschaft gegen den Gegner TSV Buttenwiesen ein souveräner 3:0 Erfolg. Auch in der Finalrunde gegen den TC Dillingen blieb die Mannschaft ohne Punktverlust. Die Herren des TC Dillingen trafen in der Halbfinalrunde auf die BC Schretzheim. Hier erkämpfte sich die Mannschaft zwei Siege und somit Tabellenplatz zehn. Der BC Schretzheim lag sich im finalen Durchgang gegen den TSV Buttenwiesen 0:1 im Rückstand, Markus Wörle und Thoma Keis gewannen anschließend ihre Einzel und erreichten damit Platz elf. Die Mannschaft des TSV Buttenwiesen schloss das Turnier auf dem zwölften und letzten Rang ab.