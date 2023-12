Dillinger Landkreis-Meisterschaft: Vier von acht sind fix

Futsal-Landkreismeisterschaft: Bei der ersten Vorrunde lösen TG Lauingen, Schretzheim, Glött und Höchstädt die Finalturnier-Tickets. Ein Titelfavorit streicht vorzeitig die Segel.

19 Mannschaften haben für den Raiffeisencup 2023/24 gemeldet. Eine recht überschaubare Zahl, zumal die „Zweite“ von Türk Gücü Lauingen außer Konkurrenz antritt. Das im Vergleich zu den Hallenfußball-Hochzeiten überschaubare Starterfeld macht deutlich, dass der Indoor-Kick durch die vom Bayerischen Fußball-Verband „zwangsvollstreckte“ Regeländerung in Richtung Futsal deutlich an Attraktivität eingebüßt hat.

Im Kampf um den Einzug ins Finalturnier der Landkreismeisterschaft stand am Sonntag die erste von zwei Vorrunden in der Höchstädter Nordschwabenhalle an. 350 Zuschauer sahen dort teils spannende Spiele sowie die eine oder andere Überraschung. Die größte davon ist wohl das Ausscheiden des Bezirksligisten TSV Wertingen, der in Gruppe A nicht über den dritten Rang hinauskam. Hier lösten die punktgleich auf Rang eins und zwei platzierten Mannschaften von Türk Gücü Lauingen I und des BC Schretzheim die Tickets für die Endrunde am 29. Dezember in der Gundelfinger Kreissporthalle.

Nur vier Teams in Gruppe B

Die Gruppe B war nur mit vier Mannschaften bestückt. Hier setzten sich am Ende Bezirksligist SSV Glött und Kreisligist SSV Höchstädt durch. Die eingesetzten Referees Patrick Beutmiller, Franz Kaltenegger, Leon Löffler und Paul Schmidt hatten keine Probleme mit den sehr fair geführten Partien. Für die ausgeschiedenen Vereine gab es als kleinen Trost und Dankeschön einen Spielball. Die restlichen vier Endrunde-Plätze werden bei der zweiten Vorrunde am Samstag, 23. Dezember, in der Dillinger Sebastian-Kneipp-Halle ausgespielt.