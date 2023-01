Ein Bonus für die Lauinger

Futsal: Trainer Haris Tausend fährt mit dem Kreisligisten ohne großen Druck zur Donau-Endrunde. Bei der U 23 des FC Gundelfingen werden die beiden Winter-Neuzugänge in Günzburg noch nicht dabei sein.

Richtig zurücklehnen können sich die frisch gekürten Dillinger Landkreismeister des FC Lauingen und des Finalgegners, der U23 des FC Gundelfingen, keineswegs. Denn in den nächsten Tagen geht es für die Futsaler Schlag auf Schlag weiter. Schon am Mittwochabend (ab 18 Uhr) stehen in der Günzburger Rebayhalle die Titelkämpfe im Kreis Donau auf dem Programm, am Samstag folgt ebenfalls in Günzburg die „Schwäbische“ mit dem bereits qualifizierten FC Gundelfingen – und als Draufgabe gibt es dann noch am Sonntag (ab 14 Uhr) in der Gundelfinger Kreissporthalle noch den Intersport-Seeßle-Cup mit zehn Landkreisteams.

Lauingen auch im Training gut dabei

Dieses Programm wird Lauingens Trainer Haris Tausend keineswegs zu viel: „Im Hallentraining waren zuletzt 20 Spieler, da fällt die Auswahl gar nicht leicht.“ Bei der Kreismeisterschaft setzt er in erster Linie auf die Kicker, die aus Höchstädt verdient den Raiffeisencup mit nach Hause nahmen – mit einer Ausnahme. Lucas Müller, der im Finale die FCG-U 23 kurz vor Schluss aufgrund einer Notbremse die Rote Karte sah, darf gesperrt nur zuschauen.

„Wir nehmen das Turnier als Bonus mit“, will Tausend keine konkreten Vorgaben für die Kreismeisterschaft machen, zumal in der Gruppenphase mit dem SC Bubesheim und dem VfR Jettingen gleich mal zwei Bezirksligisten auf den FCL warten, dazu kommt noch der Nord-Kreisligist FSV Reimlingen. Sollten die Lauinger zwei dieser Konkurrenten hinter sich lassen und es sogar ins Endspiel schaffen, winkt gleich die nächste Belohnung: die Qualifikation für die „Schwäbische“ drei Tage später an gleicher Stelle.

Der FC Gundelfingen I ist gesetzt

Dieses Ziel bleibt den Bezirksliga-Kickern des FC Gundelfingen verwehrt, selbst als Kreismeister könnten sie sich nicht qualifizieren. Was daran liegt, dass das Bayernliga-Team als amtierender schwäbischer Hallenmeister bereits gesetzt ist, zwei Teams eines Vereins dürfen nicht teilnehmen. Was U 23-Coach Peter Stegner gelassen nimmt, wichtiger ist ihm, „dass die Jungs lernen und weiter steigern.“ So, wie sie das bereits bei der Landkreismeisterschaft unter Beweis stellten, als es die Grün-Weißen nach holprigem Start ins Endspiel schafften und dort dem FC Lauingen erst nach Sechsmeterschießen (3:4) unterlagen. Zwar könnte Stegner diesmal seine beiden Neuzugänge einsetzen, doch die frisch verpflichteten Hrvoje Bevanda (SC Altenmünster) und Paul Neubieser (TSV Göggingen) sind diesmal noch nicht eingeplant.

Futsal-Kreismeisterschaft Donau

Endrunde am 4. Januar (ab 18 Uhr) in Günzburg

Gruppe A: SC Bubesheim, VfR Jettingen (beide Bezirksliga Nord), FC Lauingen (Kreisliga West), FSV Reimlingen (Kreisliga Nord)

Gruppe B: FC Günzburg, FC Gundelfingen U23 (beide Bezirksliga Nord), SpVgg Wiesenbach (Kreisliga West), SV Holzkirchen (Kreisliga Nord)