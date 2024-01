Große Vorfreude bei Türk Gücü Lauingen

Futsal-Donau-Meisterschaft: Auch der andere Lauinger Fußballclub hegt Titelhoffnungen.

Den Landkreistitel sicherten sie sich vor einer Woche, jetzt wollen die Kicker von Türk Gücü Lauingen nachlegen. Auch bei der heutigen Finalrunde um die Futsal-Hallenmeisterschaft im Fußball-Kreis Donau in Nördlingen hat sich der Kreisligist der Gruppe West einiges vorgenommen und peilt in der Hermann-Keßler-Halle eine starke Platzierung an.

Bezirksendrunde in Günzburg im Visier

„Am liebsten wollen wir natürlich ins Endspiel einziehen, um sich somit für die schwäbische Endrunde in Günzburg zu qualifizieren“, ist die Vorfreude bei Türk Gücü-Spieletrainer Sahin Tasdelen sehr groß. Der 27-Jährige befindet sich beim Budenzauber derzeit in Topform. Er wurde bei der Landkreis-Endrunde in Gundelfingen als bester Turnierspieler und erfolgreichster Torschütze ausgezeichnet. Mit der Gruppeneinteilung in Nördlingen ist Tasdelen durchaus zufrieden. Den Bezirksligisten FC Günzburg sieht er als stärksten Konkurrenten, „gegen den FSV Buchdorf und den TSV Monheim sollten wir auf alle Fälle mithalten können“, hofft der spielende Coach zumindest auf den Einzug ins Halbfinale. Gelingt‘s, sei alles möglich. Allerdings muss die türkische Kraft diesmal auf Urlauber Celil Bal verzichten, er wird durch Emirkan Öz ersetzt. Ein Pfund für Türk Gücü könnten die euphorisierten Fans der Lauinger sein. „Ich gehe davon aus, dass sie uns wieder großartig unterstützen werden“, so Tasdelen.

K. o.-Duell mit dem FC Lauingen möglich

Im Halbfinale könnte es der frischgebackene Landkreismeister durchaus mit dem Stadtrivalen und Endspielgegner von Gundelfingen, FC Lauingen, zu tun bekommen. Der FCL hat in der Gruppe II allerdings starke Konkurrenz. Vor allem Gastgeber TSV Nördlingen (Bayernliga) und Bubesheim werden hoch gehandelt. Mit den Bubesheimern haben die Lauinger ohnehin noch ein Hühnchen zu rupfen: Im vergangenen Jahr standen sich beide Teams auf Kreisebene im Finale in Günzburg gegenüber. Der damalige Bezirksligist Bubsheim (jetzt Kreisliga West) gewann 3:0, im Gruppenspiel hatten sich beide Mannschaften 1:1 getrennt. Ein weiterer Gruppengegner des FCL in Nördlingen ist Nord-Kreisligist Ebermergen.

Donau-Spielleiter Daniel Scheble traut beiden Lauinger Mannschaften durchaus zu, sich gegen die Konkurrenz aus den Landkreisen Günzburg und Donau-Ries zu behaupten. Auf den Sieger von Nördlingen warten 300 Euro Prämie, der Zweitplatzierte erhält einen Scheck über 200 Euro.