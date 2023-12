Viele Derbys beim Seeßle-Cup in Gundelfingen

Futsal: Zum 15. Mal steigt das Traditionsturnier des FC Gundelfingen. Eine besondere Auswahl ist mit am Start.

Total lokal – unter diesem Motto steht auch die 15. Auflage des Intersport-Seeßle-Cups. Hatte der ausrichtende FC Gundelfingen in den Anfangsjahren noch versucht, hochklassige Konkurrenz zum Hallenfußballturnier in die Kreissporthalle zu locken, was bei den Fans jedoch nur mäßiges Interesse hervorrief, haben am Sonntag (ab 13.30 Uhr) wieder die Teams aus der näheren Umgebung den Vorrang.

Auf dem Papier ist natürlich der FC Gundelfingen als Bayernligist der Favorit, doch gerade beim eigenen Turnier haben die Grün-Weißen bislang so ihre sportlichen Probleme. Nur dreimal trug sich der FCG bislang in die Siegerliste, zuletzt im Dezember 2018. Während beispielsweise der benachbarte württembergische Bezirksligist FV Sontheim mit dem früheren Gundelfinger Sebastian Knäulein auf der Trainerbank schon fünf Mal als strahlender Sieger das Parkett verlassen durfte.

Doppelte Chance für Gastgeber Gundelfingen

Der dreimalige schwäbische Hallenmeister FC Gundelfingen hat diesmal allerdings eine doppelte Chance, denn beim voraussichtlich einzigen Hallenauftritt des Bayernliga-Kaders – die Qualifikation zu den schwäbischen Titelkämpfen bestreitet eine verstärkte U 23 – ist noch ein „Allstar-Team“ der Gärtnerstädter am Start. „Wir wollen zeigen, dass wir schon noch mithalten können“, meint René Schröder, vergangene Saison noch Co-Trainer und derzeit in der schöpferischen Pause, mit einem Augenzwinkern. Der Bayerische Fußball-Verband hat das Auswahlteam mit den ehemaligen FCG-Akteuren Dominik Trenker, Christoph Wirth, Thomas Kehrle, Tobias Stegherr, Christoph Schnelle, Oliver Aunkofer, Manuel Müller, Tiemo Reutter und Schröder für den Intersport-Seeßle-Cup genehmigt.

Die „Oldies“ treffen in ihrer Gruppe auf Türk Gücü Lauingen und die SSV Glött, die sich gerade erst für die Endrunde um die Futsal-Landkreismeisterschaft am 29. Dezember in Gundelfingen qualifiziert haben, sowie Titelverteidiger FV Sontheim und den TSV Haunsheim. Ebenfalls attraktiv ist das Teilnehmerfeld in der anderen Gruppe, wo es der FCG gleich im Eröffnungsspiel mit dem Finalisten des vergangenen Winters, der SG Bächingen/Medlingen, dem SV Aislingen, TV Gundelfingen und dem FC Lauingen, dem Turniersieger von 2011, zu tun bekommt.

Größere Hallentore in Gundelfingen

Neben zahlreichen Derbys sind reichlich Tore garantiert, nachdem der Probelauf im Januar mit den alten und damit größeren Hallentoren positiv verlaufen war und seine Fortsetzung finden wird. Ansonsten wird wieder nach Futsal-Regeln gespielt.

Gewinnen können diesmal nicht nur die teilnehmenden Teams oder die besten Kicker, sondern auch die Besucher. Die Eintrittskarte ist automatisch bei einer Verlosung dabei. Mit ein bisschen Losglück winken Einkaufsgutscheine beim Sponsor Intersport Seeßle.