23:20 und 23:19 für Wertingen

Handball: Die TSV-Frauen feiern einen Derbyerfolg gegen die HSG Lauingen-Wittislingen und die Männer machen das Wertinger Handballfest mit einer Überraschung komplett.

Die Wertinger Handballerinnen starteten mit einem 23:20-Heimsieg gegen den Tabellen- und Landkreisnachbarn HSG Lauingen-Wittislingen erfolgreich in die Bezirksoberliga-Rückrunde. Die Abwehr zeigte sich anfangs nicht so beweglich und ermöglichte den Gästen den besseren Start in das Derby. Nach zehn Minuten führte die HSG mit drei Toren und nötigte indirekt das TSV-Trainergespann Giel/Bestle zur Auszeit. Die Anweisungen fruchteten, sodass Wertingen bis zur Pause zum 11:12 aufschießen konnte.

Deutliche Wertinger Steigerung in der Abwehr

Motivierte Gastgeberinnen erspielten sich in der 45. Minute – unter anderem durch zwei Treffer von Lena Eisele – einen Vier-Tore-Vorsprung. Das Abwehrspiel funktionierte nun deutlich besser als im ersten Spielabschnitt und Keeperin Miriam Wenninger glänzte mit zahlreichen Paraden. In den letzten Minuten ließ Wertingen den Gast nicht mehr ins Spiel zurückkommen und gewannen dank kämpferischer Mannschaftsleistung.

Spielfilm: 2:4, 9:9, 11:12 – 15:14, 19:16, 23:20; TSV-Frauen: Miriam Wenninger, Lisa-Marie Rehm, Andrea Gump (4 Tore), Lena Eisele (3), Ronja Eisele, Leonie Böhm (1), Emma Fritsch, Hanna Fischer (8), Pia Heindel (2), Carina Schimmer (5), Svenja Gerhards

Das Wertinger Handballfest machten überraschend die Herren mit einem 23:19-Heimsieg gegen den Tabellenführer TSV Friedberg III perfekt. Dabei musste Coach Matthias Reitenauer im Vorfeld sogar Andreas Reitenauer, Julian Hofbaur und Patric Fit „akquirieren“, um nicht eine komplett leere Bank vorzuweisen. Nach guten ersten Anfangsminuten bekamen die Wertinger in der Abwehr keinen Zugriff mehr auf die routinierten Gäste. Mit einem Dreierpack brachte Torjäger Thomas Wagenpfeil den Gast 9:5 in Führung. Dank harter Abwehrarbeit konnten die Zusamstädter den Rückstand bis zum Seitenwechsel aber auf zwei Tore verkürzen.

Wertingens Trainer ordnet Manndeckung an

Nach der Pause war lange Zeit keine Wertinger Führung in Sicht. Erst als Reitenauer auf Manndeckung des Friedbergs Spielmacher umstellte, gab es einen Bruch im Gästespiel. Wertingens recht klein gewachsener Rückraum mit Reitenauer, Munz und Gump musste beim Versuch, eine Abwehrlücke zu finden, einiges einstecken. Gump scheute sich jedoch vor keinem Zweikampf und war auch in der Schlussphase mit fünf Treffer ein Wertinger Erfolgsgarant. Zehn Minuten vor Schluss besorgte Max Reiner für sein Team erstmals die Führung, die sich die Wertinger – zur Freude der zahlreichen Zuschauer – nicht mehr nehmen ließen und somit Friedberge die dritte Saisonniederlage zufügten.

Spielfilm: 3:4, 5:9, 9:11 – 13:14, 18:17, 23:19; TSV-Männer I: Bestle, Sailer, Reitenauer Andreas (2), Gump (5), Reissner (6/2 Siebenmeter), Hofbaur, Fit, Munz (3), Reiner (4), Reitenauer Matthias (2), Thierauf (1), Straub

Wertingens Landesliga A-Jugend hatte dagegen kein Erfolgserlebnis. Beim 36:39 am Samstag gegen Schwabmünchen zeigte die ersatzgeschwächte Truppe von Helmut Biedermann trotzdem eine ansprechende Leistung. (MIGA)

TSV-A-Jugend: Röhr, Cupic, Schuster (3), Burgkard (3), Nagler (9), Ost (6/3), Behammer (2), Wenninger (2), Röbbig (2), Müller (9)