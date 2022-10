Auch dank Heinle platzt der Gundelfinger Knoten

Handball: TV Gundelfingen gelingt in Kissing sein erster BOL-Saisonsieg.

Im Landesliga-Spiel bei der SC Biessenhofen-Marktoberdorf zeigten die Handballerinnen des TV Gundelfingen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Bis zur Pause lagen die Gäste zwar meist hinten, hielten die Partie aber bis zum 16:14-Zwischenstand offen. In der zweiten 30 Minuten lief dann aber nicht mehr viel zusammen, was letztlich eine 23:39-Auswärtsniederlage bedeutete.

Gundelfinger Damen kommen etwas heran

Kurz vor der Pause führten die Allgäuerinnen mit vier Toren. TVG-Trainer Tobias Späth nahm dann eine Auszeit, um seine Mannschaft nochmals neu einzustellen. Mit Erfolg, die Gundelfingerinnen kamen wieder bis auf zwei Treffer heran. Obwohl sich die Mannschaft in der Kabine vornahm, das Spiel noch zu drehen, kam es dann ganz anders. Der TVG bekam nun die Allgäuer Werferinnen nicht mehr in den Griff, offenbarte Lücken in der Abwehr und kassierte weitere 23 Gegentreffer. Im Angriff unterliefen viele Ballverluste und technische Fehler, die bestraft wurden. Nun gilt es, den Kopf nicht hängen zulassen, die Fehler im Training aufzuarbeiten und im Heimspiel am kommenden Sonntag, dem Kellerduell gegen Dachau, die ersten Punkte einzufahren.

Spielfilm: 2:2, 4:4, 7:4, 11:9, 14:10, 16:14 – 23:16, 32:20, 39:23

TVG-Frauen: Hassel; Kränzle, Gerstmayr (5 Tore), Schreitt (4), Haselmeier (8/5 Siebenmeter), Lindner, Fischer, Haas, Burr, Hegele (1), Kretzschmar (4/1), Brucker (1)

Der TV Gundelfingen hat seine ersten Punkte in der BOL–Saison 2022/23 eingefahren. Beim Kissinger SC holten sich die Gartnerstädter verdient mit 27:22 Toren beide Zähler, da sie über 60 Minuten das spielbestimmende Team waren. Nach zwei Auftaktniederlagen war es aber auch an der Zeit, Zählbares zu verbuchen. Entsprechend engagiert gingen TVG-Kapitän Tobias Bauer und seine Mitstreiter die Aufgabe an. Für die Gastgeber war es das erste Saisonspiel.

TV Gundelfingen dünn besetzt

Der TVG reagierte unter der Woche auf die personelle Durststrecke und reaktivierte Philipp Heinle, dem prompt elf Treffer gelangen. Er hilft kurzzeitig aus, bis sich das Lazarett wieder gelichtet hat. Das 1:0 für Kissing fiel erst nach fünf Minuten. Bis dahin hatten die Gundelfinger bereits mehrfach Bekanntschaft mit Kissings bestem Spieler, Keeper Mathias Kraus, gemacht. Aus aussichtsreichsten Positionen vereitelte er TVG-Großchancen. Markus Schreitt durchbrach letztlich den Bann und ab Minute acht übernahm der TVG das Kommando. Auch Marc Lischka im TVG-Tor erwischte einen guten Tag, sodass die Gäste zur Pause 13:9 führten.

Nach dem Wechsel kam die beste Phase der Gundelfinger. Die Abwehr der Kissinger wurde nun geduldig auseinander gespielt und der wiedergenesene Nico Ruchti setzte sich sehenswert gegen deren Mittelblock durch. Am Ende der 60 Minuten stand ein relativ sicherer 27:22-Sieg. Kommendes Woche haben die Gundelfinger spielfrei, ehe sie am 16. Oktober die SG 1871 Augsburg/Gersthofen in der Kreissporthalle erwarten. (MSCH/BD)

Spielfilm: 3:6, 6:7, 6:11, 9:13 – 11:17, 15:17, 18:20, 19:23, 22:27

TVG-Männer: Brucker, Lischka; Haas, Hander, Bauer (6 Tore/2 Siebenmeter), Lindenmayr, Heinle (11), Deininger, Ruchti (2), Schreitt (4), Lohner, Köster, Wiedemann (4)