Handball

04:09 Uhr

Bei den Handball-Damen im Kreis Dillingen "knistert" es

Plus Handball-Vorschau: Die TVG-Frauen fahren als Co-Erster zum Bezirksoberliga-Derby nach Günzburg, Wertingen hat Lokalrivalen Meitingen zu Gast. Und die HSG bestreitet das BL-Topspiel.

TV Gundelfingen

Das Aushängeschild des Landkreis-Handballs, die Männer des TV Gundelfingen in der Landesliga, haben dieses Wochenende spielfrei. Dafür dürfen die Gundelfinger Damen endlich ihre Saison in der Bezirksoberliga fortsetzen. Nachdem die Pause unerwartet verlängert worden war, steht für sie das Derby am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Günzburg II auf dem Programm. Das kurzfristig abgesagte Donauwörth-Spiel wurde für die Gärtnerstädterinnen gewertet. Ärgerlich ist für sie nur, dass damit keine Tore gesammelt werden konnten. So ziert Haunstetten die Tabellenspitze vor dem punktgleichem TVG.

