Bezirksoberliga-Heimspieltag in Wittislingen

Die Gundelfinger Landesliga-Damen (2:8 Punkte) spielen am Samstag, 17 Uhr, beim noch unbesiegten Tabellenzweiten TSV Herrsching (9:1). Ob dem Aufsteiger aus Nordschwaben ausgerechnet dort der zweite Saisonsieg gelingt?

Eine Stunde früher als die Damen laufen die TVG-Männer in der Bezirksoberliga ebenfalls auswärts zu ihrem fünften Saisonspiel auf: am Samstag um 16 Uhr beim TSV Friedberg II. Nach den Siegen gegen Kissing und Augsburg ist das Punktekonto des TVG mit 4:4 Punkten ausgeglichen. „Die Rückkehr der verletzten Spieler macht sich deutlich bemerkbar“, freut sich Rechtsaußen Jakob Wiedemann. Er selbst war gegen Augsburg mit blitzsauberen sechs Toren einer der Sieggaranten. Der kommende Gegner Friedberg II steht mit einer sehr jungen, engagierten Mannschaft und 2:6 Punkten im unteren Drittel der Tabelle. Vergangene Woche wurde aber der erste Saisonsieg gegen Kissing eingefahren – und der TVG ist gewarnt. Freilich nimmt auch Gundelfingen den Schwung aus zwei Siegen in Folge mit nach Friedberg. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Ein Duell der BOL-Aufsteiger steigt am Samstag (18 Uhr) in Wittislingen zwischen den Handball-Damen der HSG und dem TSV Niederraunau. Die Gäste waren in der vergangenen Bezirksliga-Saison das einzige Team, dem man sich geschlagen geben musste. Auch jetzt hat Niederraunau einen guten Start erwischt mit zwei Siegen (gegen Wertingen und Kissing) in drei Partien. Nicht ganz so gut lief es für die HSG, die viermal auflief, aber erst einmal gewann.

Zum Abschluss einer Heimspielserie erwartet die HSG-Herren am Samstag um 20 Uhr der TSV Göggingen in der Wittislinger Schulsporthalle. Der Blick auf die BOL-Tabelle weist den Gastgebern die Favoritenrolle zu. Die Gögginger waren vor wenigen Jahren noch souveräner Bezirksoberliga-Meister, nach dem Aufstieg und dem anschließenden freiwilligen Abstieg aufgrund zahlreicher Abgänge können sie aktuell diese Rolle jedoch nicht mehr ausfüllen. Dennoch ist der TSV achtbar mit 6:4 Punkten in die Saison gestartet. Da das letzte Aufeinandertreffen beider Teams datiert aus der vorzeitig beendeten Corona-Saison 2019/20. Damals ging das Heimspiel mit 20:24 verloren. (am/chr)

TSV Wertingen

Nach einer kurzen Trainingswoche blicken die Zusamstädterinnen motiviert auf ihr nächstes BOL-Spiel gegen den TSV Göggingen. Sie treffen am Samstag um 19.30 Uhr in der Anton-Bezler-Halle auf altbekannte Gesichter. Nach einem knapp verlorenen Spiel am vergangenen Wochenende erhoffen sie sich beim Auswärtsspiel zwei Punkte.

Am Sonntag um 16 Uhr steht für die Wertinger Bezirksliga-Handballer das nächste Derby in Meitingen an. Die Gastgeber sind nach dem Landesliga-Abstieg mit drei Niederlagen denkbar schlecht in die Saison gestartet. TSV-Coach Matthias Reitenauer, der wieder mit von der Partie ist, unterschätzt die Meitinger nicht und erhofft sich – auch ohne seine Spieler Thomas Reissner und Max Reiner – einen Sieg im Derby. (MIGA)