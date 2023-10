Den Gundelfinger Ausgleich zurückgepfiffen

Gundelfingen

Enttäuscht blickten die Handballerinnen ausnach demauf die– nach einer Niederlage in letzter Sekunde im Bezirksoberliga-Topspiel beim Kissinger SC. In einem hochklassigen Match lieferte der TVG dem Meisterschaftsfavoriten einen Kampf auf Augenhöhe, unterlagen aber unglücklich mit 28:29. Trotz ihres bisher stärksten Auftritts in dieser Saison. Beide Teams hatten sich gut auf den Gegner vorbereitet, trotzdem stand diese torreiche Partie ganz im Zeichen zweier bärenstarker Angriffsreihen. Während der TVG über schnelles Kombinationsspiel immer wieder zum Torerfolg kam, waren die körperlich überlegenen Kissinger mit ihren Aktionen über den Kreis kaum zu stoppen. So gelang es in der ersten Spielhälfte keiner der beiden Mannschaften, sich abzusetzen, zur Pause führten die Kissingerinnen 16:15.

Auch nach dem Wechsel tobte der Kampf weiter auf Augenhöhe, ehe die TVG-Damen Mitte der zweiten Hälfte drei Toren – 21:24. Doch der KSC fand mit fünf Treffern in Folge die richtige Antwort – 26:24. Mit toller Moral kämpften die Donaustädterinnen jetzt um jeden Ball und Lena Kretzschmar netzte mit dem letzten ihrer sieben Tore tatsächlich kurz vor Spielende zum 28:28-Ausgleich ein. Auch als der KSC 30 Sekunden vor Ende einen sehr fragwürdigen Siebenmeter zugesprochen bekam und zum 28:29 verwandelte, war das Spiel noch nicht entschieden. Cindy Schreitt gelang in der letzten Sekunde tatsächlich der vermeintliche Ausgleichstreffer, welcher aber zum Entsetzen aller TVG-Fans zurückgepfiffen wurde. Eine Woche bleibt jetzt Zeit diese Enttäuschung zu verarbeiten und sich auf das Lokalderby gegen den TSV Wertingen vorzubereiten. (JFR)

Spielfilm: 3:3, 5:8, 9:9, 13:13, 16:15 – 21:21, 21:24, 26:24, 26:27, 29:28 TVG: Nowak, Rutz; Kretzschmar (7 Tore), E. Gerstmayr (5), Haselmeier (5/3 Siebenmeter), Schreitt (3), Hegele (3), Hopf (2), Frank (2), Burr (1), Rödter, K. Gerstmayr

HSG Lauingen-Wittislingen

Im Duell zweier gleichwertiger B-Jugend-Teams in der ÜBOL erzielte Gast HSG Lauingen-Wittislingen sieben Sekunden vor dem Abpfiff der 29:28 (13:14)-Siegtreffer bei der JSG Burlafingen/Straß. Das Spiel war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Drei Minuten vor Schluss lag der Gastgeber zwei Tore in Führung. Mit großer Moral glich die HSG 30 Sekunden vor dem Abpfiff zum 28:28 aus und erzielte mit nur vier Feldspielern sogar noch den Siegtreffer. Die HSG Lauingen-Wittislingen ist mit 6:0 Punkten ungeschlagen Tabellenführer. (raeh)

Spielfilm: 1:3, 4:4, 9:7, 13:10, 14:13 – 17:17, 19:20, 25:25, 28:26, 28:29 HSG-B-Jugend: Barfuß (1 Tor), Ehrenpfordt (13), Flache, Hirner (4), Hohdorfer, Isbilen, Joekel (4), Marx, Müller, Oblinger Bastian, Oblinger Constantin, Oblinger Leonhard, Soderer (7)