Der TV Gundelfingen reicht die Rote Laterne weiter

Plus Handball: Gundelfingen gewinnt das Landesliga-Kellerduell gegen Immenstadt souverän.

Einen Punkt hatten die Gundelfinger Landesliga-Handballer in ihren bis dahin sechs Saisonspielen eingesammelt – und waren Tabellenletzter. Im Heimspiel und Kellerduell gegen den TV Immenstadt gelang ihnen jetzt der erste Sieg. Und der fiel mit 30:17 Toren sehr souverän aus. Die Rote Laterne des Schlusslichts ist damit an die Allgäuer weitergereicht.