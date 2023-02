Derbyzeit in Wertingen

Auswärtsremis

Wochenfrist

Gersthofen

Kreissporthalle

TSV Friedberg

Bernd Dunstheimer

Nico Ruchti

Friedberg

Tobias Bauer

Nach demvorinwollen die Gundelfinger BOL-Handballer diesen Sonntag unbedingt doppelt punkten. Gegner in derist dann ab 17 Uhr derII. Trainersteht für dieses Vorhaben der genesene Kreisläuferzur Verfügung. Der TVG-Kader wird wieder eine bunte Mischung aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft sein.hatte einen schweren Saisonstart, konnte sich aber im Laufe der Saison steigern und steht nun im Mittelfeld. „Wir werden wie immer alles in die Waagschale werfen, um zwei Punkte in unserer Halle zu behalten“, gibt sichals Kapitän der favorisierten Gastgeber kämpferisch.

Gundelfingens Landesliga-Frauen laufen bereits am Samstag (16.30 Uhr) nicht ohne Hoffnung auf Punkte beim Mittelfeldteam ASV Dachau auf. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Für die Herren I steht in Göggingen das nächste Auswärtsspiel an. Nach einem spielfreien Wochenende hofft das Trainergespann Biller/Hornung/Linder, dass sich zahlreiche kleinere Verletzungen im Kader nun erledigt haben und die BOL-Restsaison mit voller Mannstärke bestritten werden kann. Am Samstag (19.30 Uhr) spricht vieles für einen Auswärtssieg, da der gastgebende TSV von seinen 15 Partien nur vier gewonnen hat und auf dem drittletzten Platz in Abstiegsgefahr schwebt. Im Hinspiel gab es einen souveränen 32:24-Heimsieg. Lauingen-Wittislingen muss auf seinen Spielmacher Marco Krumscheid verzichten. Zur Unterstützung wird ein Fanbus die Mannschaft nach Augsburg begleiten.

Die BOL-Damen treten am Sonntag ab 17.30 Uhr in Krumbach bei Mitaufsteiger TSV Niederraunau an. Mit einer Leistung wie gegen Haunstetten plus etwas besserer Wurfausbeute bei den Siebenmetern könnte hier etwas zu holen sein. Die Gastgeberinnen sind mit 12:8 Punkten aktuell Tabellenvierte, die HSG (7:15) liegt auf Rang acht. (chr/am)

TSV Wertingen