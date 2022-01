Die ersten Spiele nach drei Monaten Corona-Zwangspause

Handball: Aber nur für die HSG TVL-Wittislingen und den TSV Wertingen – der dritte Landkreis-Verein muss sich noch etwas gedulden.

Eigentlich hätte auch der TV Gundelfingen den Spielbetrieb nach der Corona-Zwangspause jetzt gerne wieder aufgenommen, doch die jeweiligen Gegner der Landesliga-Männer, Herren II in der Bezirksklasse und BOL-Frauen baten um die Absage der fürs Wochenende angesetzten Spiele. Los geht es dagegen für die Handballer der HSG Lauingen-Wittislingen und des TSV Wertingen.

HSG Lauingen-Wittislingen:

Nachdem Corona im Frühjahr 2020 auch den bayerischen Handball heimsuchte, war die damalige Saison Anfang März abgebrochen worden. Es folgte eine Durststrecke von 216 Tagen für die Handballer der HSG Lauingen-Wittislingen bis zum nächsten Punktspiel Anfang Oktober 2020 – einer 24:28-Niederlage trotz guter Leistung beim Kissinger SC. Es sollte das einzige Match der BOL-Saison 2020/21 bleiben. Nachdem die Saison 2021/22 nach noch längerer Durststrecke als im Vorjahr endlich begann, waren immerhin schon zwei Spiele für die HSGler möglich – Corona zur erneuten Unterbrechung zwang. Nachdem nun weitere drei Monate vergangen sind, wird die Saison am Samstag fortgesetzt. Kurioserweise lautet die erste Partie wieder Kissinger SC gegen die HSG. Diesmal will die Hornung/Biller-Mannschaft aber gewinnen (Samstag, 19.30 Uhr). Kissing (2:6 Punkte) hat bereits vier Spiele auf dem Konto, Lauingen-Wittislingen (2:2) nur zwei. Nach der langen Pause wird sich zeigen, wer sich besser fit gehalten hat. Da Spieler aus Lauingen und Wittislingen starteten bereits Anfang Januar ins Training und können auf einen vollen Kader zurückgreifen.

Auch die HSG-Herren II dürfen endlich wieder ran – am Samstag um 16 Uhr beim Bezirksliga-Vorletzten TSV Meitingen II. Nach dem deutlichen 33:17-Sieg im Hinspiel geht die HSG als klarer Favorit in die Partie. Die Mannschaft von Spielertrainer Mair konnte in der langen Pause nur eingeschränkt trainieren. Das Duell wird somit eine Standortbestimmung. Ziel ist auf jeden Fall, den Schnitt von 33 Treffern pro Spiel zu halten. (pw/mk)

TSV Wertingen:

Reichlich überrascht zeigten sich die Verantwortlichen des TSV Wertingen über die Ankündigung zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Vor allem für die Herrenmannschaften, für die die Saison mit bisher drei Spielen noch gar nicht richtig gestartet war, wird der Weg zurück in den Spielbetrieb besonders schwer. Sogar ein Mannschaftsrückzug wurde diskutiert, was jedoch den Abstieg aus der jeweiligen Liga nach sich ziehen würde. Vor diesem Hintergrund hat man sich gegen diesen Schritt entschieden und wird den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Langsam kehrt auch die Motivation der einzelnen Mannschaften zurück, vor allem, nachdem das erste Wochenende gleich ein langer Heimspieltag wird. Den Anfang am Samstag machen die Wertinger Herren II, die den SC Ichenhausen II empfangen (15.30 Uhr). Das Hinspiel konnten die Gäste klar für sich entscheiden. Mit der notwendigen Unterstützung der A-Jugendlichen hofft Coach Tobias Munz auf personelle Unterstützung, um den Favoriten Paroli zu bieten.

Im Anschluss treten die Handball-Damen um 17.30 Uhr gegen den TSV Göggingen an. In einem umkämpften BOL-Hinspiel trennten sich die Teams unentschieden, wobei die Wertinger auf entscheidende Spielerinnen verzichten mussten und mit Minimalbesetzung ordentlich dagegenhalten konnten. Mit einer ähnlichen Moral wollen die Zusamstädterinnen im Heimspiel auftreten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Ausfall von Spielmacherin Andrea Gump kompensieren.

Den Abschluss bildet die Wertingen „Erste“, die nach über 15 Monaten ihr erstes Spiel in eigener Halle austragen dürfen. Die Zusamstädter empfangen mit Göggingen II einen Bezirksliga-Favoriten der Hauptrunde, gegen den man sich im Hinspiel vor zwei Monaten knapp mit 27:25 geschlagen geben musste. Mit Unterstützung aus dem Jugendbereich will das Team um Coach Andreas Seitz nun versuchen, den Gästen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Nur zu gerne würde man die Punkte in Wertingen behalten, um am Ende in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Anpfiff der Begegnung ist um 19.30 Uhr. Trotz der angespannten Corona-Situation erhoffen sich die Wertinger dabei Unterstützung von den Rängen. Es gilt die bekannte 2G-Plus-Regelung. (ANSE)