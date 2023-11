Diesmal "reine Männersache" bei Teams im Kreis Dillingen

TV Gundelfingen

Nach einem spielfreien Wochenende greift deram Sonntag (17 Uhr) daheim gegenII wieder ins Geschehen der Handball-Bezirksoberliga ein. Die Resultate waren durchaus nach dem Geschmack der Gärtnerstädter, denn der hoch gehandelteverlor zu Hause gegenII. Auch, bislang das Überraschungsteam der Saison, kassierte im Lokalderby gegen 1871eine überraschende Niederlage. So bleibt der TVG das einzige Team in der Liga mit einer weißen Weste.

Mit dem TSV Friedberg II kommt eine Mannschaft ins Kreissportzentrum, mit der TVG-Trainer Bernd Dunstheimer langjährige Verbindungen teilt. Friedberg II war seine erste Trainerstation. Mit Friedbergs Trainer Dominique Schmidmeir hat er mehrere Jahre gemeinsam in Friedberg und Fürstenfeldbruck gespielt. „Insofern ist das Aufeinandertreffen mit dem Ex-Verein schon etwas Besonderes, zumal ich immer noch sehr viele freundschaftliche Verbindungen pflege“, so der Übungsleiter.

Sportlich liegt Friedberg II mit 4:10 Punkten bislang hinter den Erwartungen zurück. Die beiden neuen Trainer Schmidmeir und Christoph Handelshauser haben das Team von Sandy Mair übernommen – nach der enttäuschenden vergangenen Saison. Ihre Aufgabe ist es, die jungen Talente an höhere Aufgaben an Friedbergs „Erste“ heranzuführen. Für diese Herausforderungen sind sie geradezu prädestiniert – mit ihrem großen Erfahrungsschatz aus Bayernliga-Zeiten. Der TV Gundelfingen tritt nahezu in Bestbesetzung an. Die Stimmung nach den beiden Siegen gegen Aichach und Lauingen/Wittislingen ist außerordentlich gut. „Diesen Drive wollen wir jetzt in die kommenden Aufgaben mitnehmen,“ gibt sich Gundelfingens Shooter Julian Nief für den Sonntag optimistisch. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Nach einer kämpferisch überzeugenden Leistung mitsamt Auswärtssieg vergangene Woche in Bobingen steht nun mit dem Heimspiel gegen den SC Kissing eine Pflichtaufgabe auf dem Programm (Samstag, 20 Uhr in Wittislingen). Die Gäste liegen ohne Punkte am Tabellenende. Bereits in der vergangenen Saison belegte der KSC den letzten Tabellenplatz und wäre damit eigentlich abgestiegen. Doch aufgrund des Zwangsabstiegs des TSV Haunstetten III und fehlender Aufsteiger aus der Bezirksliga ist Kissing auch diese Saison im schwäbischen Oberhaus vertreten. Die Gäste spielten vor nicht allzu langer Zeit noch um die Meisterschaft mit, bevor zahlreiche Abgänge zum Absturz ans Tabellenende führten.

Dass die Partie für die HSG dennoch kein Selbstläufer wird, liegt an der unklaren Personalsituation der Hausherren. Dem Auswärtssieg musste durch Verletzungen bei Abwehrhüne Kai Egger und Kreisläufer Christian Kinzler Tribut gezollt werden. Hinter beiden stehen noch Fragezeichen. Zudem dürfen die Kissinger nicht unterschätzt werden, da die Gäste auch in der vergangenen Saison schwach gestartet sind, aber dann doch noch einige Siege holten. Das Damenderby gegen Wertingen wurde vom TSV abgesagt. (CHR)

TSV Wertingen

Nach dem Dämpfer gegen Bobingen II wird der Weg zurück in die Erfolgsspur für die Wertinger Bezirksliga-Handballer kein einfacher: Beim Auswärtsspiel am Samstag um 20 Uhr ist der TSV Haunstetten III der nach sechs Spielen verlustpunktfreie Spitzenreiter der Gastgeber. Mit Rückkehrer Thomas Reissner will Wertingens Coach Matthias Reitenauer alles daransetzen, Haunstetten zu ärgern oder sogar Punkte mit an die Zusam zu nehmen. Der Einsatz von Robin Ost ist weiterhin fraglich.

Die Damen hingegen mussten ihr Derby bei der HSG Lauingen-Wittislingen absagen. Zu viele krankheitsbedingte Ausfälle hat Trainerin Jana Giel zu beklagen, als dass eine vollständige Mannschaft aufs Feld geschickt werden könnte. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. (MIGA)