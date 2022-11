Dillinger Landkreis-Teams auswärts oder spielfrei

Die Bezirksoberliga-Handballer des TVG treten am Samstagabend um 19.30 Uhr beim BHC Königsbrunn an. Mit 6:4 Punkten rangiert der Landesliga-Absteiger Gundelfingen aktuell einen Zähler vor den Gastgebern im Mittelfeld.

Nur zwei Pluspunkte beträgt der Rückstand der Gundelfinger Landesliga-Frauen auf den fünften Platz. Hinter dem Spitzen-Quartett geht es also eng zu im Kampf um den Klassenerhalt. Als Elfter und damit Vorletzter sind die Gärtnerstädterinnen (2:10 Punkte) am Samstag, 19.30 Uhr, Gast beim Tabellensiebten Würm-Mitte II (4:8) in der Halle des Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasiums. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Ohne Punktverlust und deshalb auch mit reichlich Rückenwind gehen die HSG-Männer ins straffe Restprogramm bis zur Weihnachtspause. Zum Auftakt des Jahresendspurts wartet direkt eine schwierige Aufgabe auf die Hornung/Biller/Linder-Truppe: am Samstag um 19.15 Uhr beim TSV Aichach. In der Vergangenheit entwickelten sich meist spannende und umkämpfte Duelle zwischen den beiden Mannschaften, wobei die HSG in fünf der letzten sechs Duelle die Oberhand behielt. Die Aichacher starteten mit 6:4-Punkten in die Runde stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Als Tabellenführer fällt der HSG Lauingen-Wittislingen folglich die Favoritenrolle zu. Auch bei diesem Spiel werden die HSGler wieder durch Mitreisende im Fanbus unterstützt. Die BOL-Frauen sind am Wochenende spielfrei. (CHR)

TSV Wertingen

Nach der knappen Niederlage der Vorwoche gegen Niederraunau II laufen die TSV-Herren in der Bezirksliga beim Tabellenneunten SC Ichenhausen auf. Die Gastgeber stiegen nach der vergangenen Saison freiwillig aus der BOL ab und scheinen ihren Rhythmus auch in der Bezirksliga noch nicht gefunden zu haben, zu unkonstant waren dazu die bisherigen Leistungen. Mit 4:6 Punkten stehen die Ichenhausener knapp hinter den Zusamstädtern in der Tabelle (6:6). Für die Reitenauer-Schützlinge wird es eine Partie gegen eine nahezu unbekannte, unberechenbare Mannschaft. Dabei droht der so wichtige Mittelblock auszufallen, nachdem hinter dem Einsatz von Michael Gump noch ein Fragezeichen steht. Auch wenn in der Vorwoche das Ergebnis „nicht stimmte“ und man mit der mangelnden Chancenauswertung haderte, war man im Wertinger Lager mit der kämpferischen Leistung sehr zufrieden. Für den kommenden Samstag gilt es daher, auch auswärts die Intensität aufs Spielfeld zu bringen und die klaren Torchancen für sich zu nutzen. Dann sollte ein Erfolg im Bereich des Möglichen liegen. Anpfiff der Begegnung in der Franziska-Ziehank-Halle in Ichenhausen ist um 19.15 Uhr.

Für die Damen und Herren II steht ein spielfreies Wochenende an, bevor man am kommenden Samstag den langen Heimspieltag angeht. (ANSE)