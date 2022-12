Drei Heimspiele, drei Siege für Wertingen

Handball: Wertingens BOL-Frauen ringen Favorit Haunstetten deutlich nieder. Der Männer-Erfolg gegen Günzburg fällt knapp aus. Auch die A-Jugend triumphiert.

Wertingens Bezirksliga-Handballern gelang am Samstagabend ein hart umkämpfter 31:30-Heimsieg über den VfL Günzburg III. Gegen körperlich überlegene Gäste boten die Zusamstädter vor allem durch ihre Schnelligkeit Paroli.

Die Hausherren führten trotz vierminütiger Unterzahl nach den ersten 30 Minuten 16:13. Auch im zweiten Abschnitt gelang es den Wertingern, routinierte Günzburger lange Zeit auf Abstand zu halten. Erst in der 42. Minute, beim Günzburger Ausgleich zum 23:23, drohte das Spiel zu kippen. Nun führten die Weinroten zehn Minuten lang. In der 53. Minute erzielte Max Reiner den Ausgleich, und im Anschluss sorgte Patrick Kleinle mit seinem fünften Treffer für den erneuten Führungswechsel – 30:29. Sein Tor wurde aber überschattet von einer schweren Verletzung, die er sich am Ellbogen zuzog und unter Schmerzen ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Nach einer fast halbstündigen Unterbrechung gelang Günzburg kurz vor Schluss das 30:30. Michael Gump warf jedoch noch zum umjubelten 31:30 ein.

Spielfilm: 7:5, 10:9, 16:13 – 22:21, 25:26, 31:30

TSV-Männer: Röhr, Bestle; Bohatsch (1 Tor), Burgkard (1), Reissner (8/5 Siebenmeter), Kleinle (5), Munz (2), Ost (6), Reiner (3), Nagler, Thierauf, Biedermann (2)

Fischer wirft zehn Tore für Wertingen

Ebenfalls erfolgreich waren im Anschluss Wertingens BOL-Damen. Mit dem klaren 30:21-Sieg gegen den favorisierten TSV Haun-stetten III sorgten sie für die große Überraschung des Spieltags. Vor allem in der Abwehr war eine deutliche Leistungsverbesserung zu sehen. Die erneut starke Hanna Fischer unterstützte ihr Team in Hälfte eins mit sechs Treffern. Zur Pause stand es 15:10. Bis zur 40. Minute baute Wertingen seine Führung mit schnellen Toren von Schimmer, Fritsch und Gump auf 20:12 aus. Auch als sich Fischer in gegenseitiger Manndeckung mit Gäste-Spielmacherin Svea Thurner ein Duell lieferte, sorgte der Rest der TSV-Truppe weiter für Gefahr. Vor allem Pia Heindel und Carina Schimmer sprangen in die Bresche. Die geschlossene Abwehr um Svenja Gerhards, Leonie Böhm und Torhüterin Miri Wenninger war ein Schlüssel zum Erfolg.

Spielfilm: 5:4, 10:8, 15:10 - 20:12, 26:18, 30:21

TSV-Frauen: Wenninger, Liehr, Rehm, L. Eisele (1), R. Eisele, Gump (4), Böhm, Fritsch (3), Fischer (10/3), Heindel (6/2), Schimmer (6), Gerhards

Die Wertinger Landesliga-A-Jugend schlug im Heimspiel den Tabellenzweiten Fürstenfeldbruck klar 36:29. Als einziges TSV-Team verlor die Männer-Reserve bei der HSG Lauingen-Wittislingen II mit 24:30. (MIGA)