Gebrochene Mittelhand: Gundelfinger Handballer fällt die Saison aus

Beim BOL-Spitzenreiter TV Gundelfingen fällt Fabian Frömel für die Restsaison aus. Das Damen-Derby in Wertingen steht auf der Kippe – die Gymnasiumshalle ist weiter undicht.

TV Gundelfingen

Derbysieg im Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga gegen die HSG Lauingen-Wittislingen steht Fabian Frömel die Mittelhand gebrochen hat und daher den Rest der Saison ausfallen wird. Zudem fallen am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Bäumenheim mit Bihler, Gerstmayr und Hegele weitere wichtige Akteure aus. „Wir werden aus Spieler auf unsere zweite Mannschaft zurückgreifen“, kündigt TVG-Trainer Bernd Dunstheimer an, der einen weiteren Heimsieg erwartet. Die Bäumenheimer spielen ihre BOL-Premierensaison und sorgten – nach vielen Niederlagen – mit dem Sieg gegen Haunstetten für Aufsehen. Nach demimder Handball-Bezirksoberliga gegen diesteht Gundelfingen nun mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze . Eigentlich könnte die Stimmung beim TVG daher nicht besser sein. Allerdings stellte sich heraus, dass sich Linkshänderdiegebrochen hat und daher den Rest der Saison ausfallen wird. Zudem fallen am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen denmit Bihler, Gerstmayr und Hegele weitere wichtige Akteure aus. „Wir werden aus Spieler auf unsere zweite Mannschaft zurückgreifen“, kündigt TVG-Traineran, der einen weiteren Heimsieg erwartet. Die Bäumenheimer spielen ihre BOL-Premierensaison und sorgten – nach vielen Niederlagen – mit dem Sieg gegenfür Aufsehen.





HSG Lauingen / Wittislingen heißt es Wertingen – vorausgesetzt, in der Gymnasiumshalle kann gespielt werden (siehe auch „ TSV Wertingen “ in diesem Artikel). Die Zusamstädterinnen stehen zwar noch punktlos am Tabellenende, zeigen aber enormen Kampfgeist und mussten sich häufig nur knapp geschlagen geben. Am vergangenen Samstag hielt Wertingen gegen den Tabellenzweiten aus Kissing 45 Minuten lang bestens mit. Der TVG ist daher gewarnt. Während der Trainingswoche wurde der Fokus darauf gelegt, Lösungen gegen die oft unkonventionelle Spielweise der Gastgeber mit sieben Feldspielerinnen zu finden und Rang drei zu verteidigen. (MSCH/JFR) Nach dem Sieg gegen dieheißt es am Samstag erneut „Derbytime“ für die Gundelfinger Damen . Um 17.30 Uhr ist Spielbeginn in– vorausgesetzt, in derkann gespielt werden (siehe auch „“ in diesem Artikel). Die Zusamstädterinnen stehen zwar noch punktlos am Tabellenende, zeigen aber enormen Kampfgeist und mussten sich häufig nur knapp geschlagen geben. Am vergangenen Samstag hieltgegen den Tabellenzweiten aus45 Minuten lang bestens mit. Der TVG ist daher gewarnt. Während der Trainingswoche wurde der Fokus darauf gelegt, Lösungen gegen die oft unkonventionelle Spielweise der Gastgeber mit sieben Feldspielerinnen zu finden und Rang drei zu verteidigen. (MSCH/JFR)

HSG Lauingen-Wittislingen

Nach der Derbyniederlage geht es für die BOL-Herren der HSG in den kommenden Spielen darum, den zweiten Platz zu behaupten. Dies dürfte am Samstag ab 18 Uhr beim TSV Friedberg II nicht leicht werden. Die Gastgeber haben nach Startschwierigkeiten gut in die Saison gefunden und bereits Achtungserfolge erzielen können. Mit elf Punkten steht die Landesliga-Reserve auf dem drittletzten Rang – mit deutlicher Tendenz nach oben. Dennoch ist für die Spielgemeinschaft aus Lauingen und Wittislingen ein Auswärtssieg Pflicht, um die eigenen Ansprüche auf die Vizemeisterschaft zu untermauern.





Die zweitplatzierten Herren II empfangen am Sonntag um 17 Uhr den Spitzenreiter VfL Günzburg III zum Topspiel der Bezirksklasse West in der Lauinger Stadthalle. Die Partie ist quasi das „ Endspiel “ um die Meisterschaft. Mit einem Sieg können die ungeschlagenen Günzburger, bei nur noch zwei ausstehenden Spielen und sechs Punkten Vorsprung, den Titelgewinn vorzeitig perfekt machen. Für die HSG geht es darum, mit einem Heimerfolg den Titelkampf offen zu halten und dann auf Ausrutscher der Gäste zu hoffen. Das Hinspiel Mitte November ging nach guter HSG-Leistung 28:32 verloren. (CHR)

TSV Wertingen

Donauwörth . Die Wertingens Coach Matthias Reitenauer erwartet aber ein enges Spiel und möchte mit seinem Team Rang eins verteidigen, um das Abstiegsgespenst schnell hinter sich lassen. Der Coach muss auf Lukas Sailer verzichten, hinter Thomas Reissner steht aktuell noch ein Fragezeichen. Am Samstag um 17.30 Uhr sollen eigentlich die Frauen des TV Gundelfingen in Wertingen gastieren. Aktuell gibt es aber noch das große Fragezeichen, ob das Derby in der Gymnasiumturnhalle stattfinden kann. Die TSV-Männer bestreiten am Samstag um 17 Uhr das Derby der Bezirksliga-Abstiegsrunde in. Die Gastgeber stehen bereits mit dem Rücken zur Wand und belegen mit vier Punkten den letzten Tabellenplatz Coach Matthias Reitenauer erwartet aber ein enges Spiel und möchte mit seinem Team Rang eins verteidigen, um das Abstiegsgespenst schnell hinter sich lassen. Der Coach muss aufverzichten, hintersteht aktuell noch ein Fragezeichen. Am Samstag um 17.30 Uhr sollen eigentlich die Frauen desingastieren. Aktuell gibt es aber noch das große Fragezeichen, ob das Derby in der Gymnasiumturnhalle stattfinden kann.





Seit Wochen ist das Dach der Sportstätte undicht. Eine Verlegung in die Stadthalle ist nicht möglich. Nach einer sehr guten Partie gegen Kissing wäre das TSV-Team um sein Trainergespann Giel/Gerhards jedenfalls bereit und motiviert für das Lokalduell des Tabellendritten beim Schlusslicht. Aktuelle Informationen, ob die Begegnung stattfindet, werden unter www.handball-wertingen.de veröffentlicht.

