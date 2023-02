Ein Youngster als Wertinger Matchwinner

Handball: Beim Wertinger 39:32 gegen Meitingen überzeugen nicht nur die Routiniers. BOL-Frauen nehmen Revanche für Hinspielniederlage in Göggingen.

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang den Wertinger Bezirksoberliga-Handballerinnen ein verdienter 37:28-Heimerfolg gegen den TSV Göggingen. Jede Feldspielerin konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Damit ist die Revanche für die Hinspielniederlage gelungen.

Die Giel/Bestle Truppe bekam anfangs keinen wirklichen Zugriff auf Göggingens Kreisläuferin, die immer wieder traf. Nach zwei verworfenen Siebenmetern in Folge lagen die Zusamstädterinnen nicht unverdient mit 7:9 zurück. Dank Toren von Hanna Fischer und Andrea Gump gelang bis zur Halbzeit noch die Wende und man wechselte mit einem Tor Vorsprung die Seiten. Während es im ersten Abschnitt noch ein Spiel auf Augenhöhe war, sorgten die Gastgeberinnen in Halbzeit zwei schnell für klare Verhältnisse. Bereits nach 40 Minuten gelang eine Fünf-Tore-Führung. Bedauerlich war dabei, dass Leonie Böhm nach ihrem Treffer zum 21:17 verletzt vom Platz musste. (MIGA)

Spielfilm: 5:4, 7:9, 14:13 – 21:17, 28:23, 37:28 TSV-Frauen: Wenninger; Gump (8 Tore/1 Siebenmeter), Lena Eisele (1), Ronja Eisele, Dieminger, Böhm (2), Fritsch (1), Fischer (11), Heindel (5/1), Schimmer (8), Gerhards Svenja (1), Rehm

Ebenfalls siegreich gestalteten die Wertinger Bezirksliga-Männer das Derby gegen den TSV Meitingen. Die Reitenauer-Truppe ging als verdienter 39:32-Sieger aus der heimischen Halle. Den meisten der 150 Zuschauer war aber spätestens beim 10:8-Zwischenstand klar, dass die Partie gegen die abstiegsbedrohten Gäste kein Selbstläufer wird. Während man vom Leistungsträger Thomas Reissner bereits Tore am Fließband gewohnt ist, ragte der 18-jährige Manuel Nagler aus der eigenen Landesliga-A-Jugend diesmal als Matchwinner heraus. Angefangen in der 18. Minute beim Stand von 12:9, warf der Rechtshänder auf der Linksaußen-Position fünf Tore in Folge und brachte die Wertinger fast im Alleingang zum verdienten 18:14 Pausenstand.

Wertingen lässt nichts mehr anbrennen

Mit zwischenzeitlich Sieben-Toren-Vorsprung wähnten sich die Zusamstädter schon als sicherer Sieger und überließen den Meitingern in der zweiten Hälfte mehr und mehr das Ruder. Als Simon Keller die Gäste in der 45. Minute bis auf zwei Tore heranbrachte, breitete sich etwas Sorge bei den Wertinger Fans aus. Angeführt von Spielertrainer Matthias Reitenauer selbst, behielten die Hausherren aber wieder einmal die Nerven und spielten die Partie routiniert zum Sieg herunter. Sichtlich fasziniert von der Derbykulisse äußerte sich Thomas Reissner nach Schlusspfiff: „Danke allen Anhängern, die uns lautstark regelrecht zum Sieg gepeitscht haben.“ (MIGA)

Spielfilm: 3:1, 10:8, 17:9 18:14 – 23:17, 25:23, 32:29, 39:32; TSV-Männer: Röhr, Bestle; Gump (1 Tor), Reissner (10/3 Siebenmeter), Ost (4), Nagler (9), Reiner (3), Reitenauer Matthias (6), Thierauf (3), Straub (2), Reitenauer Manuel, Sailer, Müller (1)