Eine starke Reaktion des TV Gundelfingen

Handball: Gundelfingens Männer arbeiten ihre jüngste BOL-Derbyschlappe mit einem klarenHeimsieg auf. Und die Landesliga-Damen leisten dem Spitzenreiter lange Widerstand.

Dass die Gundelfinger Handballerinnen, obwohl aktuell Schlusslicht, in der Landesliga bislang oft gut mithalten, bewiesen sie auch beim Heimspiel gegen Tabellenführer TSV Vaterstetten. Die Niederlage fiel mit 23:30 moderat aus, obwohl der TV Gundelfingen auf einige wichtige Spielerinnen verzichten musste.

Gundelfinger Frauen halten bis zum 20:20 mit

Bis zum 4:4 wurde das Spiel durch Tore von Eva Gerstmayr ausgeglichen gestaltet, in der 28. Minute gelang Paulina Hegele der erneute Ausgleich zum 13:13. Nach der Pause (13:15) wechselten die Gundelfingerinnen Jennifer Nowak im Tor ein, die gleich einen Siebenmeter hielt. Bis zur 43. Minute hielt der TVG das Spiel weiter offen – 20:20. Doch dann kam es zum Bruch. Die vielen Zwei-Minuten-Strafen kosteten Gundelfingen Kraft, sodass sich der Tabellenführer langsam absetzen konnte. Am Ende fiel die Niederlage dann nach dem Spielverlauf etwas zu hoch aus. Wenn die TVG-Damen an die gute kämpferische Leistung in den nächsten Spielen anknüpfen, liegt in der Rückrunde der Klassenerhalt immer noch im Bereich des Möglichen. (BEDU)

Spielfilm: 4:4, 7:10, 13:15 – 18:19, 21:26, 23:30

TVG-Frauen: Nowak, Hassel; Kränzle (2 Tore/1 Siebenmeter), E. Gerstmayr (8/2), K. Gerstmayr (1), Haselmeier (4/1), Lindner, Fischer, Burr (4), Hegele (3), Kretzschmar (1)

Göggingen hat Probleme

Eine gute Reaktion auf die Derbyniederlage vor Wochenfrist zeigten die BOL-Männer. Die Gäste aus Göggingen waren zwar ein kleineres Kaliber als Lokalrivale Lauingen-Wittislingen, dennoch zeigten die Gundelfinger Hausherren, dass sie die Scharte ausmerzen wollten – und siegten verdient mit 29:15. Das TVG-Lazarett hatte sich um Tobias Hander und Fabian Deininger erweitert, einzig Philipp Heinle wirkte dieses Mal wieder mit. Garant für den Heimsieg war diesmal die wiedererstarkte Abwehr. Göggingen hatte erhebliche Probleme, in gute Abschlusspositionen zu kommen. Nach 20 Minuten hatte der Gast den TVG-Keeper Dominik Brucker nur viermal überwunden. Bis zur Pause schraubten Tobias Bauer & Co das Ergebnis auf 13:6 hoch. Durch einen verwandelten Strafwurf von Michael Schaarschmidt betrug der Vorsprung nach 43 Minuten bereits zehn Treffer, und Gundelfingen konnte seinen Youngsters Einsatzzeit geben. (MSCH)

Spielfilm: 3:0, 3:3, 10:4, 13:6 – 19:9, 24:11, 26:13, 29:15

TVG-Männer: Brucker, Lischka, Schaarschmidt (4/3), Gerstmayr (1), Bauer (9/1), Lindenmayr (6), Heinle (3), Ruchti (3), Schreitt (3), Lohner, Wiedemann

Die TVG-Männer II unterlagen 24:30 (13:15) gegen Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Bäumenheim. Bis zum 20:20 hatten die Gastgeber toll mitgehalten. Was für die Rückrunde bleibt, ist vor allem die positive Erkenntnis, dass man jedem Team dieser Spielklasse Paroli bieten kann. (MSCH)

TVG-Männer II: Hammer, Haas; Brech (3), Lindenmayr (5), Gerstmayr, Schöttl, Aurnhammer (6/2), Hälbich (4), Nemeth, Oweger (2), Hander (1), Schirm (3)