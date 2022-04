Eine starke Wertinger Schlussviertelstunde

Handball: Wertingens BOL-Frauen feiern Heimerfolg gegen die TSG Augsburg. TVG-Männer verlieren das Landesliga-Duell beim Konkurrent in Germering. Die HSG Lauingen-Wittislingen findet zurück in die Spur.

TV Gundelfingen

Das Duell zweier akut vom Abstieg aus der Handball-Landesliga bedrohter Teams, verlor am Freitagabend, der TV Gundelfingen bei der SC Unterpfaffenhofen-Germering mit 28:34 Toren. Im ersten Durchgang fand die TVG-Abwehr keinen Zugriff auf die Angriffe der Heimmannschaft. Deswegen stellte Trainer Bernd Dunstheimer die Abwehr auf eine defensivere Formation um, was auch zu einer stabileren Leistung führte. Beim Halbzeitstand von 15:11 machte er seiner Truppe nochmals Mut. „Wir müssen aufmerksam in der Abwehr und agil im Angriff sein“, gab zudem Kreisläufer Nico Ruchti die Marschroute vor. In der zweiten Halbzeit verlief die Partie sehr ausgeglichen. Gundelfingen schaffte es allerdings nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Kurz vor Ende schlichen sich beim TVG Leichtsinnsfehler ein, sodass der Endstand von 34:28 ein paar Treffer zu hoch ausfiel. (MSCH)

Spielfilm: 2:3, 4:4, 9:6, 14:9, 15:11 – 20:18, 23:18, 29:25, 34:28

TVG: Brucker, Ehrenpfordt; Frieß (2 Tore), Schaarschmidt (5/1 Siebenmeter), Gerstmayr, Bauer (7), Gutbrod, Ruchti (6), Hegele (6), W. Köster, M. Köster (2)

HSG Lauingen-Wittislingen

Die BOL-Männer finden zurück in die Spur. Nach der 30:32-Niederlage unter der Woche gegen Königsbrunn, stand für Lauingen-Wittislingen am Samstag ein schwieriges Auswärtsspiel bei der SG 1871 Augsburg/Gersthofen auf dem Programm. Im Vorfeld appellierte das Trainerteam nach zwei schwächeren Spielen an sein Team, wieder die notwendige Konzentration und Motivation an den Tag zu legen. Zunächst schafften es die Gäste jedoch nicht, die spielerische Überlegenheit in eine Führung umzumünzen. Gegen Ende der ersten Hälfte waren es einerseits die Paraden von Torhüter Christian Rommel und andererseits ein schnelles Umschaltspiel, was zu einem knappen 14:13-Vorsprung der HSG führte.

Nochmals angestachelt in der Pause, setzten sich Handballer aus Lauingen/Wittislingen durch Tore von Michael Maier und Christian Kinzler nach dem Wechsel erstmals mit vier Toren ab. Wieder einmal standen sich die Gäste jedoch selbst im Weg und luden die Gersthofener förmlich zu einer Aufholjagd ein. Diesmal behielten die HSG-Herren jedoch die Nerven und konnten das Spiel trotz einer hektischen Schlussphase und hartem Einsteigen der Gastgeber für sich entscheiden. Mit diesem 30:27-Erfolg ist die Generalprobe für das wichtige Auswärtsspiel am Mittwoch in Haunstetten gelungen. Da werden die letzten Punkte vergeben, die in die Aufstiegsrunde einfließen. (chr)

Spielfilm: 1:3, 5:5, 11:10, 13:14 – 19:21, 23:27, 27:30

HSG: Rommel, Daumann; Ma. Maier (1 Tor), Ahrens (2), Egger, Meitinger (4), Sand (5/6 Siebenmeter), Mi. Maier (6), Märkl (4), Kinzler (6), Soderer, Krumscheid (1), Wenger

TSV Wertingen

Über weite Strecken war das Heimspiel der Wertinger BOL-Frauen gegen die TSG Augsburg ausgeglichen. Mitte der zweiten Hälfte hieß es 20:20, ehe sich die Gastgeberinnen einen entscheidenden Vorsprung und 29:23-Sieg herauswerfen konnten. Hanna Fischer und Lena Kretzschmar erzielten zusammen 20 Wertinger Tore. Nach nervösem Beginn und zwischenzeitlichen Rückstand kämpfte sich Wertingen zurück. 15:12 stand es zur Pause. Augsburg reagierte nach dem Wechsel mit „Manndeckung“ gegen den Wertinger Rückraum. Die Zusamstädterinnen hatten damit zu kämpfen und kassierten schnell den Ausgleich. In der Schlussviertelstunde zeichnete sich die Wertinger Abwehrreihe ein ums andere Mal aus, während den Gästen zusehends die Kräfte schwanden. (ANSE)

Spielfilm: 1:3, 7:7, 10:7, 15:12 – 16:16, 20:20, 23:20, 27:22, 29:23

TSV-Damen: Ganz, Lier; Fischer (11 Tore/1 Siebenmeter), Kretzschmar (9/3), Diemininger, Schimmer (je 3), Fritsch, Heindel, Gerhards (je 1), Böhm, Lena Eisele, Ronja Eisele, Marksteiner