Finale Erfolgserlebnisse für die Herren aus dem Kreis Dillingen

TSV Göggingen

Einen erfolgreichen BOL-Saisonausklang feierte die TVG-Handballer mit dem klaren 26:17-Auswärtserfolg beim. Nur in der ersten viertel Stunden boten die Hausherren Paroli. Markus Schreitt,undsorgten für ein beruhigendes 6:10 und damit für einen Vorsprung, den der Gastgeber nicht mehr ernsthaft gefährden konnten. Da beide Mannschaft ohne jeglichen Druck agierten, entwickelte sich ein munteres Spielchen mit einigen sehenswerten Treffern. Bis auf Keepertrugen sich alle Gundelfinger in die Torschützenliste ein, darunter auch die beiden gelernten Torhüterund, die erneut als Außenspieler für Unruhe sorgten. Für einige TVGler war es das letzte offizielle Spiel, da sie ihre Handballschuhe an den sprichwörtlichen Nagel hängen werden. Der reaktivierte Co-Trainerundzeigten mit gekonnten Aktionen nochmals, welchen unschätzbaren Wert sie für ihr Team hatten.war es dann vorbehalten, vier Sekunden vor Ende zum hochverdienten 17:26 einzuwerfen. Der dritte Tabellenplatz ist in Anbetracht der zahlreichen Verletzungen die konsequente Platzierung – Saisonziel erreicht. Mit nur 535 Gegentreffern stellt der TVG die beste Abwehr dieser Bezirksoberliga-Saison. Unddarf sich mit großem Abstand als BOL-Torschützenkönig (168 Treffer) feiern lassen. (bedu)

Spielfilm: 2:13:4, 6:11, 8:12 – 10:17, 15:20, 17:26 TVG: Lischka, Brucker (1 Tor), Gerstmayr (1), T. Hander (1), Bauer (4), Haas (1), Deininger (1), Ruchti (4), Schreitt (10/4 Siebenmeter) Wiedemann (2)

HSG Lauingen-Wittislingen

Das finale Saisonspiel der BOL-Männer war keine Partycrasher: Der gastgebende Vizemeister setzte sich in der Wittislinger Schulsporthalle verdient mit 35:27-Tore gegen SG 1871 Augsburg/Gersthofen durch. Die Gäste konnten zwar lange mithalten, als die Hausherren jedoch das Tempo anzogen, hatten sie nicht viel entgegenzusetzen. Zu Beginn tat sich der bereits vor dem Spiel feststehende Vizemeister schwer, den Fokus auf das Wesentliche zu richten. So schlichen sich Fehler ein, die die SG zu Toren einluden. Es dauerte 15 Minuten, ehe die zahlreichen Zuschauer die Qualitätsunterschiede beider Teams aufgezeigt bekamen und die erste nennenswerte 10:7-Heimführung herausgespielt wurde. Doch die SG blieb bis zur Pause in Schlagdistanz, bevor kurz nach dem Wechsel ein Zwischenspurt zur Sechs-Tor-Führung die Weichen auf Heimsieg stellte. In der Folge glänzten die Gastgeber zwar selten, ließen aber auch keine Spannung mehr aufkommen, sodass die Begegnung schließlich souverän zu Ende gespielt wurde. Für den Höhepunkt sorgte ein gelungener Kempa-Trick, den Nils Ahrens kurz vor Ende sehenswert verwandelte.

Damit steht eine sehr gelungene Saison mit der besten Platzierung in der Geschichte der HSG Lauingen-Wittislingen zu Buche, die im kommenden Jahr mindestens wiederholt werden soll. Bester HSG-Werfer war über die gesamte Saison gesehen Philipp Wenger. Mit 110 Treffer belegt er in der Bezirksoberliga-Statistik Rang neun. Auf Position 22 folgt hier Domenik Sand, der diesen Samstag die meisten Tore (8) für seine HSG erzielte. (CHR)

Spielfilm: 3:4, 6:5, 7:7, 10:7, 12:10, 16:13 – 19:13, 20:15, 22:19, 27:20, 30:26, 35:27 HSG TVL-Wittislingen: Rommel, Hauf; Frieß, Ahrens (1 Tor), Egger (2), Meitinger (3), Sand (8/4 Siebenmeter), Soderer (5), Max. Maier (1), Mich. Maier (4), Märkl (3), Krumscheid (3), Wenger (5)

TSV Wertingen

Zum Abschluss der Bezirksliga-Saison gelang den Wertinger Handballern ein 23:19-Auswärtssieg beim VfL Günzburg III. Sie beenden somit erfolgreich die Runde mit 29:15 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Beiden Mannschaften merkte man im ersten Spielabschnitt an, dass es eigentlich nur noch darum geht, sich nicht mehr zu verletzen. Geprägt von reichlich Abwehrarbeit und einigen vergebenen Torchancen gingen die Kontrahenten mit einem mageren 10:10 in die Halbzeit. TSV-Coach Matthias Reitenauer stachelte sein Team in der Kabine nochmals an, wollte er die Saison doch mit einem Sieg beenden. Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Zusamstädter durch den „Mann des Spiels“, Laurin Thierauf, in Führung. Wertingen erhöhte weiter das Tempo und erspielte sich zehn Minuten vor Schluss den vorentscheidenden Vier-Tore-Vorsprung, der dann bis zum Schluss routiniert verwaltet wurde. Mit einem positiven Erlebnis verabschieden sich damit die Herren in die Sommerpause – und wollen in der kommenden Spielzeit wieder ganz vorne in der Bezirksliga-Tabelle mit angreifen. (MIGA)

Spielfilm: 2:3, 7:9, 10:10 – 15:16, 16:20, 19:23 TSV Wertingen: Röhr, Bestle; Gump (3 Tore), Reissner (3), Burgkard (2), Nagler (2), Munz, Reiner (4), Reitenauer Matthias (3/1 Siebenmeter), Thierauf (5), Straub, Sailer (1)