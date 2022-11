Großes Heimspiel-Wochenende in Wertingen

Die BOL-Handballer des TV Gundelfingen empfangen Samstag um 17 Uhr den TSV Aichach in der Kreissporthalle. Nach zuletzt vier Siegen in Folge geht der Gastgeber voller Selbstbewusstsein in diese Partie. Die Gäste spielen bisher unter ihren Erwartungen und mussten bereits drei Niederlagen einstecken. Dass die Mannschaft von Spielertrainer Knittl jedoch dennoch als sehr spielstark einzustufen ist, zeigen die knappen Ergebnisse gegen alle Topteams der Liga. „Wir wissen genau, dass ein harter Brocken auf uns zukommt“, gibt TVG-Kreisläufer Nico Ruchti zu Protokoll: „Wir wissen jedoch auch, dass wir aktuell gut drauf sind und jeden Gegner schlagen können.“ Es wird ein spannendes Spiel erwartet, wenn zwei tempobetonte Mannschaften aufeinandertreffen.

Die Gundelfinger Landesliga-Frauen laufen am Samstagabend um 18.15 Uhr beim HCD Gröbenzell II auf. Die Gastgeberinnen stehen mit einer ausgeglichenen Bilanz (6:6 Punkte) im Tabellenmittelfeld, der TVG (2:12) reist als Schlusslicht an. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Auf die Frage, wer am siebten Spieltag der Bezirksoberliga zum Spitzenspiel Erster gegen Dritter antritt, hätten wohl wenige BOL-Kenner geantwortet: der TSV Bobingen und die HSG Lauingen-Wittislingen. Doch genauso heißen die Kontrahenten am Samstag um 20 Uhr im Süden Augsburgs. Während die Gäste bereits in der Vorsaison andeuteten, mehr als eine mittelmäßige Mannschaft zu sein, verpasste der TSV damals sogar den Sprung in die Aufstiegsrunde. Umso erstaunlicher ist, dass die Lechtaler nun ungeschlagen und mit nur einem Verlustpunkt auf dem dritten Platz stehen. Dass es sich dabei nicht um Zufall handelt, ist an den meist souveränen Siegen, auch gegen die namhafte Konkurrenz aus Gundelfingen, abzulesen. Bobingen stellt die mit Abstand stärkste Defensive der Liga. Für die verlustpunktfreien Gäste spricht, drei der letzten vier Spiele gegen Bobingen gewonnen zu haben. Das letzte Duell liegt allerdings bereits fast drei Jahre zurück. Die BOL-Frauen der HSG haben am Wochenende spielfrei. (CHR)

TSV Wertingen

Nach mehrwöchiger Pause steigen die Wertinger BOL-Handballerinnen wieder ins Spielgeschehen ein. Im Vorspiel der Herren geht es um 17.30 Uhr in eigener Halle gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, VfL Günzburg II. Beide Teams stehen mit nur zwei Punkten am Tabellenende. Für das Trainergespann Giel/Bestle ist es ein wegweisendes Spiel. Ihre bisherigen Duelle waren immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Im Anschluss um 19.30 Uhr laufen die Wertinger Bezirksliga-Herren in der Gymnasiumhalle gegen den punktgleichen TSV Schwabmünchen II auf. Nach zwei unglücklichen Niederlagen in Folge möchte die Reitenauer-Truppe wieder in zurück die Erfolgsspur kommen. „Wenn man ein Wörtchen im oberen Tabellendrittel mitreden will, müssen wir unser Heimspiel gegen Schwabmünchen gewinnen“, forderte Coach Reitenauer. Neben dem Langzeitverletzten Max Reiner muss auch Michael Gump wohl für einige Zeit verletzungsbedingt pausieren.

Komplettiert wird der große TSV-Heimspieltag im Nachmittagsspiel um 15.30 Uhr, wenn die Herren II um Coach Munz nach dreiwöchiger Pause ihr Heimspiel gegen den TSV Weißenhorn bestreiten. (MIGA)