Gundelfingen eilt siegreich von Spiel zu Spiel

Handball: Gundelfingens Bezirksoberliga-Damen werfen sich in Leipheim zum elften Saisonerfolg – und laufen schon am Donnerstag wieder auf.

Ihren elften Sieg im elften Spiel der Handball-BOL-Saison feierten die Damen des TV Gundelfingen beim VfL Leipheim. Nachdem die letzten drei Partien verschoben werden mussten, war der Spielfluss unterbrochen. Doch die Gäste fanden schnell wieder den Faden und gewannen souverän mit 23:18.

Selbstbewusster TV Gundelfingen

Mit Respekt vor dem Gegner, aber selbstbewusst ging Gundelfingen die Auswärtsaufgabe an und lag schon nach sechs Minuten 5:1 in Führung. Es folgte aber eine Phase der Unkonzentriertheit, Leipheim kam bis auf ein Tor heran. Über den 9:13-Pausenstand und zehn torlose Minuten des VfL nach dem Wechsel zog das Team von Trainer Tobias Späth dann aber bis zum 18:23-Endstand davon.

„Unsere Abwehr war bissig, die beiden Torhüterinnen gaben starken Rückhalt. Im Angriff waren wir gegen die robusten Leipheimerinnen geduldig und konnten deshalb sehenswerte Tore erzielen“, bilanzierte Späth den Erfolg.

In Sontheim gegen Göggingen

Bereits am Donnerstag treten die Gundelfingen BOL-Frauen erneut an. Dann ist der Tabellenvierte TSV Göggingen um 20.30 Uhr zu Gast in der Sontheimer Sporthalle.

Spielfilm: 0:3, 7:8, 9:13 – 11:18, 13:20, 18:23

TV Gundelfingen: Hassel, Kerler (2 Tore), E. Gerstmayr (5/3 Siebenmeter), K. Gerstmayr (1), Schreitt (6), Haselmeier (1), Fischer, Nowak, J. Kling (3), Bamberger, Brucker (5)

Die weibliche TVG-A-Jugend bewahrte mit einem 28:17-Auswärts-Erfolge bei der SG 1817 Augsburg/Gersthofen ihre weiße Weste und ist seit Februar 2020 ungeschlagen. Bis zur Pause (13:8) konnten die Gastgeber die faire Partie ausgeglichen gestalten, dann zog der TVG mit Tempospiel zum hohen Sieg davon. Die Mädchen beenden damit eine schöne Handball-Jugendzeit und wechseln in die Damenteams. (tvg)

TV Gundelfingen: Kaufmann; Hegele (7), Rödter (5 Tore), Burr (4), Kränzle (2), Lindner (2), Haas (2), Kaiser (2), Schmid (2), Rudhart (1), Merenda (1), Seifried, Linzmayer