Gundelfingen gibt das Schlusslicht ab

Im vierten Saisonspiel gelang den Handball-Damen des TV Gundelfingen mit dem 21:20 in eigener Halle gegen ASV Dachau der erste Sieg – samt Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Nach etlichen guten Gesprächen während der Trainingswoche starteten die Gastgeberinnen, lautstark unterstützt von ihren Fans, zuversichtlich in die Begegnung. Nach einem 9:11-Pausenrückstand lief es in Hälfte zwei besser. Beim 17:17 war der Gleichstand erreicht. Cindy Schreitt, die trotz Manndeckung der gewohnte Rückhalt der Mannschaft war, gelang die 21:19-Führung. Zwar kamen die Gäste noch zum Anschlusstreffer, aber nun erklang die Schlusssirene. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis die TVG-Damen ihren Erfolg realisierten, doch dann war die Freude groß und gemeinsam mit den Fans feierte man den ersten Sieg in der Landesliga. (tvg)

Spielfilm: 1:3, 4:6, 7:6, 9:9, 9:11 – 12:12, 14:17, 17:17, 19:19, 21:19, 21:20

TV Gundelfingen: Hassel, Brucker, Kränzle (1 Tor), E. Gerstmayr (3), K. Gerstmayr, Schreitt (7), Haselmeier (5/3 Siebenmeter), Fischer, Haas, Burr (2), Hegele (1), Kretzschmar (2)

Frauen-BOL, HSG Lauingen-Wittislingen

Als 29:21-Sieger verließen die Handballerinnen des TSV Wertingen nach dem Derby bei der HSG TVL-Wittisilingen die Lauinger Stadthalle. Die Gastgeberinnen bleiben unter ihren Möglichkeiten und kassierten ihre zweite Saisonniederlage. Die flinken Wertingerinnen erarbeiteten sich viele Möglichkeiten, ihr Spiel durchzuziehen und in Tore umzumünzen. (chr)

Spielfilm: 2:2, 2:5, 7:11, 13:17 – 15:22, 18:27, 21:29

HSG Lauingen-Wittisingen: Bruno, Stoldt; Pappe (1 Tor), Menner, Baur (2), Polat, Bahlmann (2), Maier, Reinelt (1), Hecker, Schmied (3), Urban (1), Kling (6/3 Siebenmeter), Selzle (5) TSV Wertingen: Böhm, S. Gerhards, Rehm, Fischer (10/1), Gump (5), J. Gerhards, L. Eisele, Heindel (3), R. Eisele, Liehr, Fritsch, Schimmer (9), Dieminger (1)

Männer-BK, HSG Lauingen-Wittislingen

Die Herren II der HSG setzen sich mit 40:35 beim SV Mering durch. In der torreichen Partie war das Tempospiel der Gäste der Schlüssel zum Erfolg. (chr)

Spielfilm: 8:8, 15:17, 20:20 – 23:20, 28:36, 35:40

HSG-Männer II: Kev. Stropek, Kling; Fisel (3), Gumpp (1), Renzer (5/3), Mair (3), Reinelt (6), Kinzler (2), F. Wendland (11), Reisacher, Kai Stropek, N. Wendland (9)