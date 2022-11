Gundelfingen hat die Rote Laterne übernommen

Handball: Eine Verletzung und die Schwächephase nach der Pause führen zur Niederlageder Gundelfinger Landesliga-Frauen. BOL-Herren überzeugen in Königsbrunn.

Mehrere Schwächephasen ohne eigenen Treffer führten zur klaren 17:28-Niederlage der Gundelfinger Landesliga-Handballerinnen bei der HSG Würm-Mitte II. Und dazu, dass der TVG nun wieder alleine die Rote Laterne des Schlusslichts hält. Besser machten es die TVG-Männer in der Bezirksoberliga mit einem sicheren 35:29-Auswärtssieg beim BHC Königsbrunn.

Motiviert legten die Damen in Gräfelfing gegen die HSG los und führten sogar 3:1. Die erste Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Cindy Schreitt verletzt sich aber und Gundelfingen ging mit einem 9:14-Rückstand in die Halbzeitpause. Technische Fehler und fehlendes Zusammenspiel führten in Hälfte zwei dazu, dass die ersten 15 Minuten kein einziges Tor erzielt wurde – Wurm-Mitte zog davon. Trotz Aufholjagd und schönen Einzelaktionen in der Schlussphase stand letztlich eine enttäuschende 17:28-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Spielfilm: 1:3, 4:4, 10:4, 14:9 – 21:9, 26:14, 28:17

TVG-Damen: Nowak, Hassel; Brucker Kränzle, E. Gerstmayr (3 Tore/2 Siebenmeter), Schreitt (2), Linder (1), Fischer, Kling (4), Burr (1), Hegele (1), Kretzschmar (5)

Gundelfinger Männer bestimmen Partie

In Königsbrunn bestimmten die TVGler über 60 Minuten das Geschehen. Einzig die zuletzt so stabile Abwehr ließ diesmal ungewohnt viele Gegentreffer zu. Ohne Philipp Heinle und Markus Schreitt gingen die Spieler um Kapitän Tobias Bauer, der mit elf Toren erfolgreichster Werfer war, die Aufgabe an. Der TVG agierte zielstrebig und nutzte seine Chancen zur Drei-Tore-Pausenführung. Ein kleiner Zwischenspurt nach dem Seitenwechsel – und Gundelfingen, das in der Folgezeit einige Formationen ausprobierte, war auf sieben Treffer davongezogen. Nach 52 Minuten wechselte TVG-Trainer Bernd Dunstheimer wieder seine Stammformation aufs Feld und diese sicherte letztlich einen ungefährdeten Auswärtserfolg ab. (MSCH)

Spielfilm: 1:4, 4:4, 10:14, 13:16 – 14:21, 17:25, 19:27, 29:35

TVG-Herren: Brucker, Lischka; Schaarschmidt (4 Tore), Lohner, Gerstmayr, Bauer (11/1 Siebenmeter), Lindenmayr, T. Hander (3), Wiedemann (1), Deininger (2), Ruchti (5), Hegele (4), Köster (5)