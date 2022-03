Handball

vor 16 Min.

Gundelfingen schafft Saisonsieg Nummer zwei

Plus Handball-Landesliga: Nach dem Wechsel dreht der TV Gundelfingen seine Heimpartie zum Guten – 26:24.

Die Gundelfinger Landesliga-Handballer haben ihren zweiten Saisonsieg eingefahren – erneut in eigener Halle und mit 26:24 gegen den TSV Ottobeuren. In einem kampfbetonten Spiel setzten sich der Gastgeber dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang durch und steht in der Tabelle vor Schlusslicht TV Immenstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen