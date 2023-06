Handball

12:00 Uhr

In Gundelfingen werden Handballer-Rekorde gefeiert

Mehr als tausend junge Handball-Nachwuchs-Talente haben sich beim Dieter-Wallat-Gedächtnisturnier am vergangenen Wochenende in Gundelfingen dem Wettbewerb gestellt. Unter anderem auch die Gastgeber selbst mit mehreren Teams. Auf dem Bild in roten Trikots sind die D1-Spieler zu sehen. Fotos: Aumiller

Plus 1200 Sportler, 130 Teams und 500 Spiele: Beim Dieter-Wallat-Gedächtnisturnier in Gundelfingen wird gespielt und gefeiert.

Von Nicole Grohmann Artikel anhören Shape

Was für ein Wochenende: Das 15. Dieter-Wallat-Gedächtnisturnier in Gundelfingen war eines für die Rekordbücher der Handballabteilung des TV Gundelfingen: Über 1200 Sportlerinnen und Sportler aus 130 Mannschaften spielten an zwei Tagen insgesamt 500 Spiele. Zwölf Stunden Handballspaß pur. Somit gehört das Turnier der Gundelfinger Handballer zu einem der größten Handball-Jugendturniere in (Süd-)Deutschland.

Und nicht nur die Rekordzahlen sorgten für beste Laune. Auch das Wetter unterstützte den TVG bei der Umsetzung. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Mädchen und Buben der Altersklassen der E- und B-Jugend zeigen, wie sie mit dem Handball umgehen können. Viele Tore, schnelle Angriffsspiele und spannende Ballwechsel begeisterten die Zuschauer sowie die Mannschaftstrainer und -betreuer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen