Keine klaren Favoriten bei den Derbys in Lauingen

Handball: Wenn sich Samstag in der Lauinger Stadthalle Männer wie Frauen der HSG und Gundelfingens duellieren, könnte der Heimvorteil die etwas bessere Form der Gäste-Teams ausgleichen.

So viel scheint klar, wenn am Samstag um 19.30 Uhr in der Lauinger Stadthalle das Bezirksoberliga-Derby zwischen den HSG-Handballer und Gast TV Gundelfingen angepfiffen wird: Selten waren die Vorzeichen in diesem prestigeträchtigen Match dermaßen ausgeglichen. Nachdem die Vormachtstellung des Ex-Landesligisten Gundelfingen in der vergangenen Saison durch zwei eindrucksvolle HSG-Siege beendet wurde, sind die Gärtnerstädter jetzt wieder deutlich besser aufgestellt. Mit seinen Neuzugängen will der TVG das Zepter zurückerobern, während für die Spielgemeinschaft aus Lauingen und Wittislingen vor allem die konstante Entwicklung der vergangenen Jahre spricht. Der Blick auf die Tabelle der noch jungen Saison verrät: Die Gäste stehen mit 8:0 Punkten an der Spitze, während sich die HSG mit bislang 6:2 in die Liste der Verfolger einreiht. Aus dieser Situation lässt sich eine leichte Favoritenrolle der Gundelfinger ableiten, der allerdings der HSG-Heimvorteil entgegensteht – es verspricht spannend zu werden.

Die Damen der HSG Lauingen-Wittislingen haben aufgeholt

Gleiches gilt für das BOL-Derby der Damen-Teams beider Kontrahenten, die sich im Vorfeld der Herren ab 17.30 Uhr in der Stadthalle gegenüberstehen. Noch vor ein paar Jahren war Gundelfingen ein beliebtes Wechselziel, um in einer höheren Damen-Liga zu spielen. Umso stolzer ist die HSG nun, in der BOL gegen den TVG zeigen zu können, was man sich in den jüngsten beiden Jahren erarbeitet hat. Vor nicht allzu langer Zeit spielte der TVG noch drei Klassen über der HSG. Der TVG als Landesliga-Absteiger geht mit 8:4 Saisonpunkten als leichter Favorit ins Derby. Die HSG tat sich bislang etwas schwer mit dem Torewerfen, überzeugte jedoch in der Defensive. 4:4 Punkte bedeuten aktuell einen Mittelfeld-Rang. (CHR/JFR)

Frauen des TSV Wertingen haben Heimrecht

Während Wertingens Bezirksliga-Handballer Männer am Samstag um 18 Uhr beim SC Ichenhausen auflaufen, haben die TSV-Frauen um 17.30 Uhr Heimrecht in der Bezirksoberliga gegen den TSV Schwabmünchen II. Die Gastgeberinnen sind nach wie vor punktlos (0:10), die Gäste (4:10) rangieren nur drei Plätze vor dem Schlusslicht, gelten aber als Favorit. Hinter drei Wertingerinnen stehen große Fragezeichen. Ronja Eisele und Pia Heindel verletzten sich im letzten Spiel am Finger bzw. Kopf. Emma Fritsch hat mit einer Knieverletzung zu kämpfen.

Im Vorspiel um 15.30 Uhr kann sich die Männer-Reserve nach wochenlanger Bezirksklassen-Pause mit Spielverschiebungen endlich wieder zeigen. Für die Munz-Mannschaft geht es gegen die „Zweite“ Bäumenheims. In der Bezirksliga will sich Wertingen I mit dem Rückenwind aus zwei siegreichen Partien auch in Ichenhausen zum Erfolg treiben lassen. Das Hinspiel fand erst vor zwei Wochen statt und wurde vom TSV mit 28:22 gewonnen. Das Reitenauer-Team muss auf Nils Görner und Martin Straub verzichten, während Alexa Cupic und Robin Ost wieder mit an Bord sind. Langzeitverletzt fehlen Max Biedermann und Laurin Thierauf. (MIGA)