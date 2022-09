Kleines Donau-Derby in Lauingen

Handball: Die HSG Lauingen-Wittislingen und Günzburg II kennen sich bestens. EinHeimspiel auch für Wertingen, während die TVG-Teams am Samstag auswärts auflaufen.

TV Gundelfingen

Nach zwei hart umkämpften Begegnungen samt Niederlagen in der Handball-Landesliga treten die TVG-Damen die Reise zur SG Biessenhofen-Marktoberdorf an (Anpfiff am Samstag um 18 Uhr in Biessenhofen). Beim Tabellendritten der vergangenen Saison erwartet das Team des TVG-Trainerduos Späth/Simonyi eine weitere anspruchsvolle Aufgabe. Mit vollem Fokus auf die 60 Minuten und etwas Spielglück sind Auswärtspunkt aber nicht aufgeschlossen.

Die Gundelfinger BOL-Handballer stehen am Samstag (19.30 Uhr) im dritten Spiel der Runde beim Kissinger SC bereits unter Zugzwang. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart muss für den Landesliga-Absteiger nun der erste Sieg her. Auch gegen Kissing werden wieder einige Spieler ausfallen. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen“, gibt sich Kapitän Tobias Bauer mit Blick auf die dünne Personaldecke kämpferisch. Der Gastgeber musste vor der Saison im Kader wie auch auf der Trainerposition einen Umbruch vollziehen. Es wird das erste Saisonspiel für die bislang spielfreien Kissinger sein, daher kann der TVG seinen Gegner nur sehr schwer einschätzen. (MSCH)

HSG TVL-Wittislingen

Die BOL-Männer treten am Samstag um 19.45 Uhr in Lauingen im kleinen Donau-Derby gegen Günzburg II an – nach ihrem 32:26-Auftaktsieg und einem spielfreien Wochenende. Die beiden Mannschaften kennen sich sowohl aus der Aufstiegsrunde der Vorsaison wie auch aus einigen Vorbereitungsspielen bestens. Dass es am Samstag spannend werden könnte, lässt der Blick auf die vergangene Saison vermuten, wo jede Mannschaft jeweils ein Spiel knapp gewinnen konnte. Die Günzburger, die letztlich knapp am Aufstieg gescheitert sind, starteten auch in diese Saison mit einem knappen Sieg gegen Haunstetten III erfolgreich.

Die BOL-Frauen der HSG laufen am Sonntag um 16.15 Uhr bei der TSG Augsburg auf. Nach dem Derby-Erfolg gegen Günzburg II ist es das erste Auswärtsspiel der neuen Saison, für die Fuggerstädterinnen sogar ihr erstes Saisonspiel. Die TSG Augsburg schloss die Saison 21/22 auf dem vierten Platz ab. In dieser Partie wird es vor allem darauf ankommen, sich im Angriff temporeicher und sicherer zu bewegen. An der HSG-Defensivarbeit gab es am vergangenen Sonntag nicht viel auszusetzen. (CHR)

TSV Wertingen

Nach der Auftaktniederlage gegen den TSV Göggingen II wollen die Wertinger Handballherren am Samstag um 19.30 Uhr im Heimspiel gegen Gundelfingens Reserve nun die ersten Punkte der neuen Bezirksliga-Saison einstreichen. Verzichten müssen die Gastgeber auf ihren Coach Matthias Reitenauer, der privat verhindert ist. Zudem steht hinter dem Einsatz von Kreisläufer Max Reiner verletzungsbedingt noch ein Fragezeichen. Er kann aber unter anderem vom A-Jugendlichen Andreas Leroch ersetzt werden. Wieder mit an Bord sind Laurin Thierauf und Thomas Reissner. „Der Gast aus Gundelfingen bleibt wie immer eine Wundertüte, beachtlich ist jedoch das Unentschieden im ersten Spiel auswärts beim BOL-Absteiger TSV Niederraunau II“, attestierte Reitenauer. Während die Damen ein spielfreies Wochenende haben, ergibt sich am Sonntag die Chance für Wertingens Reserve, im Zusamtal-Derby gegen den TSV Dinkelscherben, ebenfalls erstmals zu punkten. Anpfiff für die Munz-Truppe ist um 16 Uhr in der Turnhalle am Gymnasium. (MIGA)