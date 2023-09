Knappe Auftaktniederlage für die HSG Lauingen-Wittislingen

Handball: Lauingen-Wittislingen kämpft sich gegen BOL-Gast Göggingen mehrfach zum Ausgleich heran. Am Ende reicht die Kraft nicht – 29:33.

Die BOL-Handballer der HSG Lauingen-Wittislingen stemmten sich gegen eine Heimniederlage zum Saisonauftakt und glichen in der zweiten Halbzeit knappe Rückstände immer wieder aus. Nur, um letztlich nach einer dürftigen Leistung gegen Göggingen doch mit 29:33 Toren zu unterliegen.

Trotz der Unterstützung zahlreicher Fans in der Lauinger Stadthalle, fanden die HSGler nie wirklich in die Partie. Nachdem sich zu Beginn keine Mannschaft absetzen konnte, waren es die Gäste, die sich in der Folge einen Vorteil erspielten, der nach 22 Minuten im 10:14 gipfelte. Mangelhaft zeigte sich in dieser Phase vor allem die Defensive der Spielgemeinschaft, die zu passiv gegen die Rückraumspieler des TSV agierte. Bis zur Halbzeitpause konnte der Rückstand zumindest bis auf 14:16 verkürzt werden.

Dämpfer für Handballer aus Lauingen und Wittislingen

Nach dem Wechsel zeigte sich wiederholt das gleiche Bild: Die Gögginger erspielten sich einen kleinen Vorsprung, den die Gastgeber dann wieder egalisierten. Doch war das HSG-Spiel insgesamt zu ideenlos im Angriff und zu passiv in der Abwehr, um selbst in Führung zu gehen, sodass nach 60 Minuten ein verdienter Auswärtserfolg auf der Anzeigetafel stand. So hat die Biller/Hornung/Linder-Truppe bereits einen empfindlichen Dämpfer erlitten. (chr)

Spielfilm: 2:1, 3:5, 8:8, 14:16 – 15:20, 23:23, 25:25, 26:26, 28:28, 29:29, 29:33

HSG Lauingen-Wittislingen: Rommel, Huber; Ahrens, Egger (4 Tore), Meitinger (1), Sand, Soderer (4), Ma. Maier, Mi. Maier (4), Märkl (3), Kinzler (1), Krumscheid (6/4), Fritsch (2), Wenger (4)