Lauingen/Wittslingen erledigt die Pflichtaufgabe souverän

Groß war der Jubel bei den BOL-Handballern des TVG nach ihrem zweiten Sieg im zweiten. In einer nur scheinbar engen Partie beim BHC Königsbrunn lag das Team von Coach Bernd Dunstheimer fast die ganz Zeit über knapp in Führung, ehe ein 27:26-Auswärtserfolg feststand. Dabei war über die gesamten 60 Minuten heftiges Rotieren gefragt, denn während der gesamten Trainingswoche klagten zahlreiche TVG-Spieler über Grippesymptome. Die Grundidee war, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Eine Idee, die nach schneller 2:0-Führung auch aufzugehen schien. Jedoch zeigten sich die Hausherren immer als unangenehmer Widersacher, die mit Tempospiel zum Erfolg kommen wollten. Früh verletzte sich Julian Nief am Fuß und konnte nicht mehr mitwirken, sodassund seine Mitstreiter in die Bresche sprangen. Ihre stärkste Phase hatten die Gundelfinger nach dem Seitenwechsel. Sie zogen schnell auf 20:15 davon und hielten die Königsbrunner konstant mit vier bis fünf Treffern auf Distanz. In den letzten sechs Spielminuten kassierte der TVG gleich vier Zeitstrafen, sodass die Gastgeber in der Schlusssekunde noch auf 26:27 verkürzen konnten – keine Gefahr mehr für. (bedu)

Spielfilm: 0:2, 4:4, 5:8, 10:10, 13:15 – 15:20, 19:22, 21:26, 24:26, 26:27

TV Gundelfingen: Lischka, Brucker; Schaarschmidt (1 Tor/1 Siebenmeter), Bauer (6), Hößler, Nief (1), Frömel (1), Hegele (5), Schreitt (2/1), Lohner (2), Köster (2), Biehler (7), Wiedenmann

HSG Lauingen-Wittislingen

Die Vorzeichen in der Wittislinger Schulsporthalle deuteten trotz des schwachen BOL-Saisonauftakts der HSG-Männer klar auf einen Heimsieg gegen Aufsteiger Bäumenheim hin. Letztlich wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle beim 38:23 auch gerecht. Der Matchplan, die Gäste aus einer stabilen Abwehr heraus zu überrennen, wurde umgesetzt. Nach 23 Minuten und 16:7 Toren war die Partie vorentschieden. Danach ließ sich die HSG zeitweise von der langsamen Spielweise des TSV anstecken. Nach rund 40 Minuten brach der TSV jedoch dann ein, sodass Luis Soderer in der Abwehr einen Ball nach dem anderen klauen konnte und die Gegenstöße entweder durch ihn selbst oder durch Rechtsaußen Samuel Märkl erfolgreich endeten. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung stand letztlich ein deutlicher und verdienter Sieg auf der Anzeigetafel. Dennoch ist es für die HSG wichtig, den Erfolg richtig einzuordnen, da Bäumenheim auf dem letzten Tabellenplatz mit nun 0:8 Punkten rangiert. Nach einem spielfreien Wochenende steht dann erneut ein Heimspiel in der Wittislinger Schulsporthalle auf dem Programm. Gegner ist dann der Tabellenvorletzte TSV Friedberg II. (CHR)

Spielfilm: 5:2 12:6 18:9 – 23:13 30:17 38:23

HSG TVL-Wittislingen: Rommel, Huber; Frieß (1 Tor), Egger (1), Meitinger (5), Sand (1), Soderer (7), Maier Ma. (4/2 Siebenmeter), Mi. Maier (5/3), Märkl (8), Kinzler (1), Krumscheid (3), Fritsch, Wenger (2)