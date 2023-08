Handball

Lubos Urban ist zurück in Wertingen

Plus Handball: Der „alte Bekannte“ trainiert ab sofort die Bezirksliga-Männer des TSV Wertingen.

Kurz vor Rundenbeginn gelang den Wertinger Handballern doch noch die Verpflichtung eines neuen Trainers für ihr Herren-Bezirksligateam: Mit Lubos Urban kehrt ein alter Bekannter zurück an die Zusam. Nach einer erfolgreichen Saison hatte Spielertrainer Matthias Reitenauer mitgeteilt, dass er in seiner Doppelfunktion nicht mehr zur Verfügung steht und sich auf seine Rolle als Spieler konzentrieren wolle.

Schwierige "Lage" Wertingens

„ Wertingen ist aufgrund seiner geografischen Lage leider keine große Anlaufstelle für externe Spieler und Trainer. Während in Augsburg die Wege vom einen Verein zum anderen recht kurz sind, braucht es bei uns auf dem Land schon gute Argumente, um Externe anzulocken“, sagt 2. Abteilungsleiter Michael Garmaier zur Nachfolgersuche. Deshalb war man froh, dass der 59-jährige Urban – nach seiner Trainerzeit in Donauwörth, Bäumenheim und in Augsburg/Gersthofen – sich nochmals auf seinen Heimatverein verdingt. Da die meisten der aktuellen TSV-Spieler Lubos Urban noch nicht kannten, erhofft sich Sportleiter Tobias Munz frische Impulse für das noch junge Team. „Wir sind glücklich, dass wir mit Lubos einen erfahrenen Trainer und eine langjährige Identifikationsfigur des Vereins wieder für uns gewinnen konnten“, erklärt Abteilungsleiter Ralph Reinecke.

