Nagelprobe für die HSG-Männer in Wittislingen

Während die TVG-Frauen am Samstag (16.30 Uhr) beim bislang sieglosen Eichenauer SV ihren zweiten Landesliga-Saisonerfolg anstreben, haben die Gundelfinger BOL-Männer Heimrecht. Am Sonntag um 17 Uhr gastiert die SG Augsburg 1871/Gersthofen in der Kreissporthalle. Nach dem schlechten Saisonstart hat sich der TVG mittlerweile gefangen. Beim Auswärtssieg in Kissing zeigte die Mannschaft eine deutlich stabilere Leistung, als in den beiden Spielen zuvor. „Die gute Leistung der zweiten Halbzeit gegen Schwabmünchen hilft uns mental weiter. Und die Rekonvaleszenten, die jetzt nach und nach zurückkommen, stärken das Team natürlich ungemein“, stellt Linkshänder Tobias Hander fest – und freut sich auf die Aufgabe. Der Fokus der Trainingsarbeit liegt aktuell auf der Defensive. Hier will und muss der TVG noch stabiler werden. (MSCH)

Nach drei Siegen aus drei Spielen zieren die HSG-Männer aktuell die Tabellenspitze der Bezirksoberliga. Die zweite Erkenntnis, die sich beim Blick auf die Tabelle ergibt, ist, dass die sechs Punkte gegen Gegner aus den unteren Tabellenregionen geholt wurden. Wenn am Samstagabend um 19.45 Uhr der BHC Königsbrunn in der Wittislinger Schulsporthalle aufläuft, steht die Nagelprobe bevor: Der Gast reist ungeschlagen an, hat seine beiden ersten Saisonspiel gewonnen. Dass die Königsbrunner in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung durchlaufen haben, bekamen die Donautaler bereits vergangene Saison zu spüren, als beide Spiele verloren gingen.

Gastgeber für die BOL-Frauen ist am Samstag, (13.30 Uhr) Haunstetten III. Der TSV hat seine beiden Auftaktspiele gegen den Kissing und Niederraunau jeweils knapp für sich entscheiden können und steht verlustpunktfrei auf dem zweiten Tabellenplatz. Die erklärte Zielsetzung der aktuell auf Rang acht platzierten HSG: selbstbewusst auftreten und die Leistung weiter steigern.

Als Tabellenführer der Bezirksklasse treten die HSG-Männer II im Topspiel am Sonntag (16 Uhr) beim Bezirksliga-Absteiger DJK Augsburg-Hochzoll an. Die HSG will sich vor allem in der Defensive deutlich steigern: 67 Gegentore in den ersten beiden Spielen sind zu viel. Nur aufgrund einer sehr gut eingestellten Offensive konnte gewonnen werden. (chr/am)

TSV Wertingen

Die Bezirksliga-Männer mussten die deutliche Niederlage in Friedberg verdauen und haben nun am Samstag um 17.30 Uhr im Heimspiel gegen Donauwörth die Chance zur Wiedergutmachung. Die Gäste sind jedoch sehr gut in die Saison gestartet und führen aktuell mit sechs Punkten aus vier Spielen die Tabelle an. Während weiterhin Interimscoach Andreas Seitz an der Linie steht, müssen die Wertinger neben Max Reiner auch auf Stammtorhüter Matthias Bestle verzichten. Wieder mit von der Partie ist Fabian Munz sein, der gegen Friedberg noch fehlte.

Ebenfalls zu Hause empfangen die Wertinger Damen den Landesliga Absteiger TSV Aichach (Samstag, 19.30 Uhr). Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren erging es den Gästen wie vielen schwäbischen BOL-Meistern: Auch sie mussten nach nur einer Saison in der Landesliga wieder absteigen. Nach dem Sieg vor Wochenfrist beim Derby in Lauingen geht Wertingen motiviert ins erstes Heimspiel gegen den Tabellenführer. Pünktlich zum Wochenende stoßen Torhüterin Miriam Wenninger und Trainerin Jana Giel wieder zum gut bestückten Kader.

Am Sonntag (16 Uhr) darf sich die Wertinger Landesliga-A-Jugend zu Hause gegen den direkten Konkurrenten TSV Ottobeuren beweisen. Zum Abschluss des großen Heimspiel-Wochenendes bestreitet die Herren-Reserve der Zusamtaler um 18 Uhr ihre Bezirksklassen-Partie gegen den SC Ichenhausen II. (MIGA)