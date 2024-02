Nicht nur in Gundelfingen: Die Damen rackern, die Herren rasten

Kissings

Lisa Neumeier

Sarah Gottwald

Katrin Winter

Gundelfingen

Kissing

Der Titelanwärter Nummer eins, Kissinger SC, gibt am Sonntag (17 Uhr) bei den Handballerinnen des TV Gundelfingen seine Visitenkarte ab. Mit 22:2 Punkten, bei nur einer Niederlage, und einer Trefferquote von rund 31 Toren pro Spiel stellt der Gast den gefährlichsten Angriff der Frauen-Bezirksoberliga. Der TVG will in der heimischen Kreissporthalle mit der stärksten Abwehr dagegenhalten.Rückraumachsekann zusammen mit Kreisläuferinauf viele Jahre Landesliga-Erfahrung zurückgreifen.ist durch seine vier Niederlagen mit jeweils nur einem Treffer Unterschied aus dem Kampf um die Tabellenspitze ausgeschieden, will aber dem Gast auf Augenhöhe begegnen. Das Hinspiel inging nur knapp 28:29 verloren.

Die BOL-Männer des TV Gundelfingen sind am Wochenende spielfrei. (JFR)

HSG Lauingen/Wittislingen

Während die BOL-Männer erst am Dienstag (6. Februar, 20.30 Uhr, in Wittislingen) mit dem Nachholspiel gegen Aichach ihre Winterpause beenden, erwarten die Damen am Samstag um 19.30 Uhr in Wittislingen den TSV Meitingen. Das hart umkämpfte Hinspiel entschieden die HSGlerinnen knapp für sich. Jetzt soll der Sieg souveräner herausgespielt werden. Die starken BOL-Aufsteigerinnen aus Meitingen stehen nur einen Platz hinter der HSG auf Rang neun. Mit einem ausgeglichenen Duell, in dem die Gastgeberinnen weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln wollen, ist zu rechnen.

In der Bezirksklasse spielen die HSG-Männer II am Sonntag um 15 Uhr das Derby-Rückspiel beim TV Gundelfingen II. Die HSG kommt als Tabellenzweiter (12:4 Punkte) zu den fünftplatzierten Gärtnerstädtern (6:10) und ist somit Favorit. Das Hinspiel wurde dank überragender Defensivarbeit mit 23:14 gewonnen. Die Spieler um Coach Eric Mair gehen hoch motiviert in die Partie beim Erzrivalen.

Eine Weichenstellung im Titelkampf der ÜBOL gibt es für die männliche B-Jugend der HSG am Sonntag um 13 Uhr in Wittislingen. Zu Gast ist dann Spitzenreiter HSG Dietmannsried/Altusried (13:1 Punkte). Die HSG-Buben rangieren knapp dahinter auf Platz zwei (12:2) und wollen mit einem Heimsieg den „Platz an der Sonne“ zurückerobern. Der Schwerpunkt in den vergangenen Trainingswochen lag auf der Abwehrarbeit, denn mit 34 Gegentoren im Hinspiel – bei erzielten 30 Treffern – war ein Sieg unmöglich. Jetzt will die HSG TVL-Wittislingen den Spieß umdrehen. (CHR/rhr)

TSV Wertingen

Zu ihrem ersten Spiel nach der Winterpause gastieren die BOL-Frauen des TSV Wertingen am Dienstagabend bei Spitzenreiter TSV Niederraunau – und unterlagen 21:31. Wobei die Weichen schon nach zwölf Minuten mit einem 1:9-Rückstand gestellt waren. Doch die Zusamstädterinnen bewiesen dann Kampfgeist und ließen sich von der klaren Rollenverteilung nicht beirren. Dank einer starken Abwehrleistung sowie gelungener Abschlüsse kämpften sie sich zum Ende der ersten Halbzeit auf sechs Tore heran. Nach der Pause hatten die Wertinger Damen anfangs Probleme. Zu viele Fehlpässe und zu schnelle Abschlüsse machten es Niederraunau leicht, auf 29:17 davonzuziehen. Am Ende konnte man den Rückstand auf zehn Tore verringern. Während die Wertinger Männer am Wochenende spielfrei sind, laufen die Damen schon am Samstag wieder auswärts auf, diesmal beim Tabellenfünften VfL Günzburg (Samstag, 17.30 Uhr). (MIGA)